Forbes: российский «Ланцет» уничтожил штурмовик Су-25 ВСУ под Кривым Рогом

Российский беспилотник «Ланцет» сбил штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авиабазе Долгинцево под Кривым Рогом. Об этом 10 октября сообщило издание Forbes.

Украинский штурмовой самолет находился на земле во время удара. Его атаковал российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Ланцет». В результате Су-25 был уничтожен.

Forbes отмечает, что это уже вторая успешная атака российских беспилотников на авиацию украинских боевиков. «Если Су-25 не был заброшенным планером, который украинцы использовали в качестве приманки, то очевидно, что ВВС Киева не извлекли уроков из 19 сентября, в результате которого был поврежден или уничтожен МиГ-29», — говорится в сообщении.

В этот же день в распоряжении «Известий» появились кадры поражения Су-25 ВСУ на аэродроме барражирующим боеприпасом.

До этого, 19 сентября, индустриальный директор комплекса вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что выпуск барражирующих боеприпасов «Ланцет» и «Куб» будет кратно увеличен.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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