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Вестник Мордовии

ПТУР "Корнет" жгли израильские танки "Меркава Мк4" еще в 2006 году

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Вооруженные силы Израиля, почему-то именуемые "армией обороны", два раза совершали крупномасштабные вторжения в разоренную гражданской войной небольшую страну Ливан.

Первый раз в 1982 году, во второй - в 2006-ом. Тогда применялись современные на то время образцы военной техники. Например, в 1982 году впервые в бой пошли танки "Меркава Мк1". Израильская пропаганда долгое время утверждала, что эти боевые машины показали себя прекрасно и вообще не имели потерь, однако спустя десятилетия выяснилось, что потери были.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

"Меркава Мк1" горит в Бейруте. 1982 год.

Всего было подбито тридцать четыре "Колесницы", причем семь из них - потеряны безвозвратно. Эти танки превратились в металлолом после попадания в них 115-мм снарядов, выпущенных из орудий сирийских Т-62. То есть, боевых машин, для борьбы с которыми были специально спроектированы израильские танки.

В 2006 году, во время нового вторжения применялись "Меркавы" уже трех поколений, в том числе новейшие Мк4. По разным данным, эта операция обошлась израильтянам в 16 безвозвратно потерянных танков, пять из которых - новейшего образца. Еще несколько десятков ( более 50 штук) получили различные повреждения.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Этот танк "Меркава Мк4" сгорел на границе с сектором Газа в мае 2021 года.

Особенно эффективными оказались переданные Сирией противотанковые управляемые ракеты "Корнет-Э". Их было немного, но для бронетехники, встреча с ними оказывалась роковой.

В настоящее время сообщается, что на ливанской границе вновь подбиты израильские танки. Противостояние "Корнетов" и "Меркав" продолжается.

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Страны
Израиль
Ливан
Сирия
Продукция
Merkava
Корнет
Т-62
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