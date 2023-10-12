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РИА Новости

Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"

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Вертолет Ка-52 пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции
Вертолет Ка-52 пролетает над полевым аэродромом в зоне проведения специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Ка-52М оснастят РЛС кругового обзора для всепогодной и круглосуточной разведки

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российский ударный вертолет Ка-52М оснастят подфюзеляжной радиолокационной станцией кругового обзора, с помощью которой он сможет вести всепогодную круглосуточную разведку и обеспечивать целезеуказание, боевые возможности вертолета с новым радаром планируют проверить в зоне СВО, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Ударные вертолеты Ка-52М получат новую радиолокационную станцию кругового обзора, работающую в сантиметровом диапазоне. Данные станции позволят вертолетам обнаруживать широкий спектр воздушных и наземных целей, таких как самолеты, вертолеты и БПЛА противника, бронетехнику, артиллерийские позиции, скопления живой силы и другие военные объекты, в том числе в режиме радиовидения высокой детализации", - рассказал собеседник агентства.

Как отметил источник, "планируется, что Ка-52М с новой станцией в ближайшее время пройдет апробацию в зоне специальной военной операции".

Он добавил, что "с новой РЛС ударные вертолеты Ка-52М смогут вести всепогодную и круглосуточную разведку и целеуказание, в условиях сильных естественных и искусственных радиопопомех, в том числе смогут обнаруживать цели с низкой радиолокационной контрастностью".

Источник также сообщил, что новый радар позволит Ка-52М наносить удары по малоразмерным целям противника типа "танк" ракетами семейства "Вихрь" или "Изделие 305" в условиях нулевой оптической видимости по данным собственного целеуказания, не пользуясь внешними источниками информации о координатах объектов противника.

Ударные вертолеты Ка-52 широко применяются в зоне специальной военной операции для поддержки наземных войск и нанесения ударов по живой силе и технике украинских войск. В частности, они наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям противника, управляемыми высокоточными ракетами "Вихрь" уничтожают бронетехнику ВСУ.

Как сообщал в начале этого года РИА Новости другой информированный источник, в том числе в зоне СВО начала применяться последняя версия Ка-52 – Ка-52М, способная нести ракеты "Изделие-305".

Модернизированный вертолет Ка-52М разработали по итогам применения базовой версии Ка-52А "Аллигатор" в Сирии. Машина получила новый прицельно-навигационный комплекс, РЛС с активной фазированной антенной решеткой, усиленные стойки шасси, расширенную номенклатуру вооружения, в том числе ракеты "Атака-ВМ" (с дальностью 6 километров), "Вихрь" (8 километров), "Вихрь-М" (10 километров) и "Изделие 305" (более 14 километров).

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Проекты
БПЛА
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