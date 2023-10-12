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ТАСС

В РФ разработали высокоскоростной дрон "Тубус" для уничтожения артиллерии в глубине фронта

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БПЛА "Тубус"
БПЛА "Тубус".
Источник изображения: Екатерина Адамова/ ТАСС

Скорость его полета достигает 300 км/ч, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российские специалисты создали высокоскоростной беспилотный летательный аппарат "Тубус", запускающийся из переносной установки, для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника в глубине фронта. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Тубус" предназначен для уничтожения бронированной техники и артиллерии. Скорость полета аппарата - 250-300 км/ч. Аналогов в России сейчас нет, другие беспилотники летают со скоростью 100-150 км/ч, соответственно, их видно и проще сбивать из стрелкового оружия. "Тубус" долетает до цели быстро, и сбить его очень сложно. Дальность полета - 30-40 км. Соответственно, он сможет эффективно бороться с артиллерией противника в глубине фронта, с которой сейчас самые большие проблемы", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Вес аппарата составляет 10 кг, вес пусковой установки - 5 кг. "Это людей, скажем так, устраивает. Аналогичные гранатометы примерно так же и весят. Изделие является переносным. Выстрелил, установку выбросил и забыл", - отметил источник.

По его словам, "Тубус" успешно прошел внутренние испытания, в дальнейшем планируется его применение в зоне спецоперации. "Через два месяца состоятся официальные испытания в зоне СВО", - заявил собеседник ТАСС.

Разработчик подчеркнул, что аппарат является устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. "Изделие полностью автономно, поскольку не зависит от спутников. "Тубус" наводится на цель по координатам, заранее определенным разведкой", - сказал он. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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