Украина и Хорватия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования

Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев уже использует хорватскую технику для разминирования

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра - министр экономики Украины Юлия Свириденко подписала с министром внутренних дел Хорватии Давором Божиновичем соглашение о развитии сотрудничества в сфере разминирования. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Украины.

"Украина и Хорватия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере разминирования", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Документ был подписан в Загребе в присутствии премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича. Соглашение, в частности, предусматривает тренинги для специалистов, обмен опытом в развитии возможностей производства оборудования для разминирования и в подготовке поисковых собак, обучение населения рискам, связанным со взрывоопасными предметами.

По словам Свириденко, в стране уже используется хорватская техника для разминирования. Министр напомнила, что летом стороны договорились о локализации производства подобных машин на Украине.

С 11 по 12 октября в Загребе пройдет международная конференция по вопросу разминирования территории Украины.