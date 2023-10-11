НАСА планирует к 2040 году построить на Луне колонию из напечатанных домов

Лунная колония

Как сообщает New York Times, по результатам проведенного опроса семи ученых НАСА, все они уверены в том, что к 2040 году на Луне появятся первые поселения. При этом с Земли не понадобится доставлять строительные материалы, поскольку для производства бетона будет использоваться «местный» лунный грунт, а сами дома напечатает доставленный на Луну 3D-принтер.

И если космические корабли с участниками первых миссий из области, пусть и не очень далекого, но будущего, то строительный 3D-принтер, изготовленный по заказу НАСА компанией ICON — уже реальность. Более того, с его помощью строительная компания из Остина, штат Техас уже построила десятки прочных, устойчивых к ураганам домов в Мексике. На печать одного такого дома уходит всего двое суток. В настоящее время перед разработчиками принтера стоит задача адаптировать его к условиям Луны и Марса, а если точнее — к работе в условиях вакуума и высокой радиации. НАСА также занимается совершенствованием лунного бетона: он должен выдерживать температуру около 2000 °C, а конструкции из него — защищать от микрометеоритов и экстремальных перепадов температур. Созданием внутренних элементов здания — дверей, компонентов отделки и мебели займутся по заказу НАСА университеты и частные компании. Посадочные площадки на поверхности Луны также предполагается строить с помощью 3D-принтера. В планах НАСА — отправка миссии «Артемида-2» в 2024 году (облет Луны) и высадка астронавтов в 2025 и 2026 году на Южном полюсе с помощью космического корабля SpaceX в рамках миссии «Артемида-3».

Александр Агеев