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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа на ульяновском предприятии концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.


«В ходе работы руководитель предприятия доложил главе российского военного ведомства о готовности досрочной передачи в Вооруженные силы Российской Федерации в октябре очередного дивизиона зенитного ракетного комплекса «Бук-М3». В сентябре текущего года предприятие уже досрочно передало Минобороны РФ дивизион ЗРК «Бук-М3», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Генеральный директор АО «Ульяновский механический завод» Сергей Чурин сообщил, что предприятию надлежит отгрузить два дивизиона ЗРК «Бук-М3». Первый был отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке и настройке. По его словам, завод готов к увеличению объемов производства.

Шойгу также вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах проведения спецоперации по защите Донбасса.

«Спасибо за ваш труд как здесь, в цехах этого замечательного предприятия, так и, безусловно, там, на передовой, где вашими руками делается многое для того, чтобы наши системы противовоздушной обороны были самыми эффективными и, самое главное, своевременно поступали после ремонта, после обслуживания на свою боевую работу», — заявил Шойгу.

Ранее, 6 октября, министр обороны проверил выполнение гособоронзаказа на авиазаводе в Новосибирске, выпускающем и модернизирующем истребители-бомбардировщики Су-34. Директор предприятия Александр Панасенко доложил, что оно может не только выпускать серийную продукцию, но и производить капитальный ремонт авиационной техники.


Также 27 сентября Шойгу совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха и процессы сборки высокоточных средств поражения корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Московской области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Су-34
Компании
Алмаз-Антей
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Бук ЗРК
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