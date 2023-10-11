Германия анонсировала передачу Украине новой партии танков Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

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Украина в ближайшее время получит еще одну партию немецких танков Leopard 1A5, поставку анонсировало Минобороны Германии. Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, кроме танков Киев получит еще и зенитные самоходные установки.

Берлин передаст Киеву десять танков Leopard 1A5, три ЗСУ Gepard и 15 бронетранспортеров. Точных сроков поставки немцы не назвали, отделавшись фразой про "ближайшее время". Как заявили в Берлине, на сегодняшний день Германия оказала помощь Украине на 22 млрд. евро.

В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи

- говорится в сообщении.

А вот партию кипрских танков Т-80У ВСУ не получит, по данным канала Mash, в дело вмешалась война в Израиле. Как предполагалось, Израиль поставит Кипру танки Меркава Мк.3, тогда как Кипр передаст Киеву 82 танка Т-80У. После атаки группировки ХАМАС, Израиль снял с хранения обещанные киприотам танки, так что сделка сорвалась. Теперь Кипр остался без израильских танков, а Киев - без кипрских.

(...) израильская армия из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжёлую технику — так как выводит её с хранения и отправляет в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, лоббируемое Германией, о планах довооружить Украину без нанесения вреда своей оборонке

- пишет ТГ-канал.