Войти
Военное обозрение

Германия анонсировала передачу Украине новой партии танков Leopard 1A5 и ЗСУ Gepard

262
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Украина в ближайшее время получит еще одну партию немецких танков Leopard 1A5, поставку анонсировало Минобороны Германии. Согласно сообщению пресс-службы военного ведомства, кроме танков Киев получит еще и зенитные самоходные установки.

Берлин передаст Киеву десять танков Leopard 1A5, три ЗСУ Gepard и 15 бронетранспортеров. Точных сроков поставки немцы не назвали, отделавшись фразой про "ближайшее время". Как заявили в Берлине, на сегодняшний день Германия оказала помощь Украине на 22 млрд. евро.

В ближайшие недели на Украину прибудут еще десять основных боевых танков Leopard1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 бронетранспортных машин и почти 20 бронированных автомобилей скорой помощи

- говорится в сообщении.

А вот партию кипрских танков Т-80У ВСУ не получит, по данным канала Mash, в дело вмешалась война в Израиле. Как предполагалось, Израиль поставит Кипру танки Меркава Мк.3, тогда как Кипр передаст Киеву 82 танка Т-80У. После атаки группировки ХАМАС, Израиль снял с хранения обещанные киприотам танки, так что сделка сорвалась. Теперь Кипр остался без израильских танков, а Киев - без кипрских.

(...) израильская армия из-за боевых действий не сможет отдать свою тяжёлую технику — так как выводит её с хранения и отправляет в боевые части. Из-за этого приостановилось соглашение, лоббируемое Германией, о планах довооружить Украину без нанесения вреда своей оборонке

- пишет ТГ-канал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Кипр
Украина
Продукция
Leopard-1
Merkava
Т-80
Т-80У
Похожие новости
19.06.2023
Возможность продажи Израилем танков Merkava Mk 2 и Mk 3 с хранения
15.02.2023
Греция закупит боевые машины пехоты KF41 Lynx
24.05.2012
Российские военные "приземляют" летающий танк Т-90
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
10.06.2009
Кипр приобретет партию российских ОБТ Т-80У
18.11.2008
Кипр планирует закупить крупную партию российских вооружений
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 09:07
  • 13
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 11.10 08:26
  • 55946
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 06:09
  • 45
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 05:51
  • 127
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.10 05:50
  • 0
"Супер-Горшков" (22350М) vs Arleigh Burke flight III
  • 11.10 02:52
  • 7
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 01:19
  • 2
Береговая авиация против флота
  • 11.10 01:04
  • 44
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 00:27
  • 9
Фрегаты для Черного моря
  • 11.10 00:18
  • 0
О военно-морском флоте США
  • 10.10 23:00
  • 2
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 20:49
  • 1
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции
  • 10.10 16:25
  • 1
США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго
  • 10.10 16:20
  • 1
У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС
  • 10.10 14:20
  • 2655
Как насчёт юмористического раздела?