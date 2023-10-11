Гросси заявил, что Зеленский в личной беседе допускал попытки захвата ЗАЭС

По словам главы МАГАТЭ, президент Украины лично заверил его в том, что Киев не будет напрямую бомбить станцию или обстреливать

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в личном разговоре с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заверял, что киевские власти не будут наносить прямые удары по Запорожской АЭС (ЗАЭС), однако не намерены отказываться от попыток захвата станции. Об этом Гросси сообщил в интервью британской газете The Guardian.

"Президент Зеленский лично заверил меня в том, что они не будут напрямую бомбить ее или обстреливать", - сказал Гросси, добавив, что, по словам украинского лидера, "все другие варианты рассматриваются".

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому изданию NV признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить ЗАЭС, которые были отбиты российскими силами. После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что признание Буданова должно стать холодным душем для ООН, чьи представители не способны определить, откуда производятся удары по станции.