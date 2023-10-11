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ТАСС

Росатом заявил, что подготовил силы и средства ЗАЭС к непредвиденным ситуациям

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: Алексей Коновалов/ ТАСС

Они в том числе могут быть вызваны воздействием различных типов вооружений, отметил руководитель центра "Аварийная готовность и гражданская защита" Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома Сергей Натха

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" подготовила силы и средства Запорожской атомной электростанции на случай возникновения непредвиденных ситуаций, которые в том числе могут быть вызваны воздействием различных типов вооружений. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра "Аварийная готовность и гражданская защита" Санкт-Петербургского филиала Технической академии Росатома Сергей Натха.

"Это обязательные условия, МАГАТЭ четко контролирует, чтобы соблюдались все эти требования относительно глубокой эшелонированной защиты, и вот пятый уровень - это система аварийной готовности и реагирования. Все-таки вероятность непредвиденных ситуаций существует. Соответственно, подготавливается персонал, который вовлекается. Этот персонал, как правило, набирается из состава персонала действующего атомной станции, любого в принципе объекта, который в контуре Росатома действует. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в этом смысле там соответствующие силы и средства на случай возникновения непредвиденных ситуаций, в том числе которые могут быть вызваны воздействием различных типов вооружений, персонал станции готов к таким", - сказал специалист в беседе с ТАСС на полях XVII международного ядерного форума "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование".

XVII международный ядерный форум "Безопасность ядерных технологий: аварийная готовность и реагирование" проходит в Санкт-Петербурге с 9 по 13 октября. В этом году мероприятие собрало порядка 170 представителей атомной энергетики и промышленности из разных стран. 

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