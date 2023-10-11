Российский «Буревестник» назвали «оружием Судного дня»

Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую назвали «оружием Судного дня», создана для преодоления американской обороны. Об этом пишет Asia Times (AT).

«Россия только что испытала новую крылатую ракету с ядерной установкой, официально известную как "Буревестник" и упоминаемую в отчетах (зарубежных — прим. «Ленты.ру») как "Летающий Чернобыль", это "супероружие Судного дня"», — отметили в публикации.

Автор предположил, что «Буревестник» стал следствием опасений России потерять ядерный паритет по отношению к США. Он допустил, что «Буревестник» может стать предвестником новой гонки ядерных вооружений.

Ракету «Буревестник» анонсировал президент России Владимир Путин в 2018 году в ходе послания Федеральному собранию. Он отметил, что боеприпас отличается практически неограниченной дальностью. Считается, что по габаритам «Буревестник» сопоставим с крылатой ракетой Х-101.

Ранее в октябре заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов сообщил, что главным преимуществом «Буревестника» стал неограниченный радиус действия.

О проведении последнего успешного испытания «Буревестника» рассказал президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме клуба «Валдай».