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ТАСС

Германия отправит Украине дополнительную систему ПВО IRIS-T

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны ФРГ сообщило, что новый пакет помощи оценивается в €1 млрд

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германия будет продолжать работать над укреплением противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы, новый пакет помощи оценивается в €1 млрд. Об этом говорится в сообщении Минобороны ФРГ в социальной сети X (ранее Twitter).

"Для защиты критической инфраструктуры и ради дополнительной поддержки Германия направит дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM &SLS стоимостью около €1 млрд, а также три самоходные установки Gepard", - говорится в сообщении. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется.

О том, что Берлин передаст Киеву еще одну систему Patriot, стало известно 5 октября после встречи канцлера Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде. 

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Страны
Германия
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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