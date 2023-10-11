Германия отправит Украине дополнительную систему ПВО IRIS-T

Минобороны ФРГ сообщило, что новый пакет помощи оценивается в €1 млрд

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германия будет продолжать работать над укреплением противовоздушной обороны Украины в преддверии зимы, новый пакет помощи оценивается в €1 млрд. Об этом говорится в сообщении Минобороны ФРГ в социальной сети X (ранее Twitter).

"Для защиты критической инфраструктуры и ради дополнительной поддержки Германия направит дополнительные средства ПВО - Patriot и IRIS-T SLM &SLS стоимостью около €1 млрд, а также три самоходные установки Gepard", - говорится в сообщении. Когда именно будет осуществлена поставка, не уточняется.

О том, что Берлин передаст Киеву еще одну систему Patriot, стало известно 5 октября после встречи канцлера Олафа Шольца с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Гранаде.