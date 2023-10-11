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РИА Новости

Медведев заявил о хорошем заделе в обеспечении ВС России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Штукина

Медведев: от хорошего обеспечения российской армии зависит победа в СВО

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Задел в обеспечении ВС РФ хороший, нужно чтобы так и продолжалось, поскольку от этого зависит победа России, и обеспечение фронта всем необходимым должно оставаться одним из важнейших приоритетов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Один из важнейших приоритетов - это поддержка вооруженных сил, участников специальной военной операции, членов их семей, вообще в целом обеспечение фронта всем необходимым. Это приоритет, и высший приоритет, ему нужно уделить особое внимание, чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса", - сказал Медведев на заседании Программной комиссии партии.

Он напомнил, что сам занимается этими вопросами, и знает, как обстоят дела в этой сфере. "Задел хороший, но самое главное, чтобы это продолжилось, и действительно, от этого напрямую зависит наша будущая победа", - добавил он.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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