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ТАСС

Снимки с "Луны-25" указали на крайне малые запасы воды в кратере Зееман

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Источник изображения: © Официальный Telegram-канал Госкорпорации "Роскосмос"

Ее максимальная доля в этом регионе Луны составляет порядка 0,2%, тогда как в соседних, более богатых влагой регионах южного полюса этот показатель достигает более 0,5%, сообщила научный сотрудник Института космических исследований РАН Майя Дьячкова

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Полученные "Луной-25" фотографии и данные с зонда LRO указали на более низкую концентрацию воды на территории лунного кратера Зееман, чем в других регионах южного полюса Луны. Об этом сообщила научный сотрудник Института космических исследований РАН Майя Дьячкова на XIV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"К сожалению, "Луна-25" не смогла совершить мягкую посадку на поверхность Луны, однако еще до посадки мы успели получить некоторые фотографии и научные данные, связанные с кратером Зееман. Объединив эти снимки с данными с прибора LEND, мы смогли определить концентрацию воды в кратере. Ее максимальная доля в этом регионе Луны составляет порядка 0,2%, тогда как в соседних, более богатых влагой регионах южного полюса этот показатель достигает более 0,5%", - пояснила Дьячкова.

По ее словам, еще меньше воды - около 0,01-0,1% - содержится на дне кратера, а также в тех его регионах, где залегают древние горные породы. В свою очередь стенки кратера Зееман и в особенности расположенные на их территории менее крупные следы от ударов астероидов, возникшие значительно позднее кратера Зееман, содержат в себе в несколько раз больше воды. С чем это связано, ученые планируют выяснить в ходе последующего изучения молодых и древних кратеров на южном полюсе Луны.

О миссии "Луна-25"

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный 11 августа. После выдачи на аппарат импульса для формирования его предпосадочной эллиптической орбиты связь с космическим аппаратом прервалась. Он прекратил существование, столкнувшись с поверхностью Луны. До совершения посадки ученые включили часть приборов зонда и получили первые снимки и научные данные.

Межведомственная комиссия пришла к выводу, что авария автоматической станции "Луна-25" произошла из-за нештатного функционирования бортового комплекса управления, связанного с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей).

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