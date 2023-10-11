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ТАСС

Истребитель Северного флота отработал элементы воздушного боя в стратосфере

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Истребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: Лев Федосеев/ ТАСС

В ходе тренировки МиГ-31 поднялся над Баренцевым морем на высоту свыше 11 тыс. м, где выполнил перехват и условное уничтожение воздушной цели

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Истребитель МиГ-31 Северного флота отработал элементы воздушного боя в стратосфере над Баренцевым морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж истребителя МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработал элементы воздушного боя в стратосфере", - сказали в ведомстве.

Поясняется, что по замыслу тренировки самолет условного противника приближался к государственной границе РФ. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Северного флота.

В министерстве уточнили, что в ходе тренировки истребитель Северного флота поднялся над Баренцевым морем на высоту свыше 11 тыс. м, где выполнил перехват и условное уничтожение воздушной цели. 

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МиГ-31
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