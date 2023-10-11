Постоянно затененные кратеры на южном полюсе Луны оказались аномально глубокими

Это потенциально связано с присутствием в них запасов водного льда, отмечают ученые

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российские и китайские астрономы выяснили, что постоянно затененные кратеры на южном полюсе Луны обладают значительно большей глубиной, чем это типично для кратеров в хорошо освещенных регионах Луны. Об этом заявил главный научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии РАН Александр Базилевский на XIV Московском симпозиуме по исследованиям Солнечной системы.

"Мы измерили глубину постоянно затененных кратеров, расположенных внутри кратера Шумейкер, и сравнили их свойства с тем, как устроены аналогичные по размерам кратеры в тех регионах Луны, которые периодически освещаются Солнцем. Эти замеры указали на аномально большую глубину затененных кратеров, что потенциально связано с присутствием в них запасов водного льда", - пояснил Базилевский.

Базилевский и ученые из Китая совершили это открытие при изучении рельефа кратера Шумейкер, который расположен на очень небольшом расстоянии от южного полюса спутника Земли. Эта 50-километровая выемка давно привлекает внимание астрономов тем, что многие ее регионы постоянно находятся в тени от Солнца, благодаря чему температуры на их территории никогда не превышают минус 173 градуса Цельсия.

В результате этого, как считают планетологи, на территории кратера Шумейкер и расположенных внутри него менее крупных следов падения астероидов, должны присутствовать или даже скапливаться запасы льда. Возможное присутствие замороженной воды в этом углублении на южном полюсе Луны было подтверждено более десяти лет назад российским нейтронным спектрометром LEND, который установлен на борту американского зонда LRO.

Российские и китайские астрономы изучили свойства кратеров, сопоставив данные с LEND и детальные трехмерные карты поверхности кратера Шумейкер, которые были получены при помощи еще одного научного прибора зонда LRO, лазерного альтиметра LOLA. Сравнение данных с LEND и LOLA указало на то, что постоянно затененные кратеры на южном полюсе Луны оказались значительно глубже, чем аналогичные выемки в других регионах спутника Земли.

В среднем, постоянно затененные выемки в кратере Шумейкер с поправкой на их диаметр оказались примерно вдвое глубже, чем кратеры в районе мест посадок "Лунохода-2" и "Аполлона-16". Как отметил Базилевский, с чем это связано, ученые пока не знают, однако при этом они предполагают, что причиной этого может быть присутствие запасов воды в приполярных кратерах. Последующее изучение Фаустини и Хауорт, двух других крупных полярных кратеров, поможет получить ответ на этот вопрос, подытожил Базилевский.