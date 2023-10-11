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ТАСС

Зеленский обсудил с президентом Румынии ускорение сроков подготовки пилотов на F-16

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Истребители F-16 ВВС Румынии
Истребители F-16 ВВС Румынии.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma/Gianluca Vannicelli

Президент Украины не уточнил, когда именно пилоты его страны начнут подготовку в Румынии

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом ускорение сроков подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 в учебном центре, который будет создан в Румынии.

"Есть чрезвычайно важное решение о подготовке в Румынии пилотов для F-16. Создается центр подготовки пилотов. Мы обсудили с господином президентом, как ускорить эту подготовку, и договорились, что украинские пилоты будут включены в первую волну обучения", - сказал президент Украины по итогам переговоров с Йоханнисом на совместной пресс-конференции. При этом Зеленский не уточнил, когда именно украинские пилоты начнут подготовку в Румынии.

В конце августа на неформальном заседании министров обороны ЕС в Толедо (Испания) было подписано соглашение о создании регионального центра подготовки пилотов истребителей F-16, который будет размещен на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что его страна участвует в подготовке украинских пилотов и намерена в ближайшее время получить все необходимые документы, разрешающие их обучение на румынской территории. О сроках начала работы центра не сообщалось. 

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