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РИА Новости

Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МИД: работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в сентябре текущего года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после признания со стороны Еревана региона Карабаха частью азербайджанской территории, изменились условия в регионе, и добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Проекты
2020-й год
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