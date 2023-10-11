МИД: работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет адаптирована к новым условиям на фоне массового исхода населения из региона после столкновений в сентябре текущего года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы. И на фоне массового исхода населения после столкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", - сообщила Захарова на брифинге во вторник.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что после признания со стороны Еревана региона Карабаха частью азербайджанской территории, изменились условия в регионе, и добавила, что принципиальные вопросы, которые касаются российских миротворцев, обсуждаются с Баку.