В США не ожидают, что поддержка Израиля скажется на оказании помощи Украине

Постпред США при НАТО Джулиан Смит заявила, что ее страна сможет сосредоточиться на партнерской роли и выполнении обязательств по обеспечению безопасности Израиля

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. США не ожидают, что меры по оказанию поддержки Израилю скажутся на той помощи, которую от Вашингтона получает Киев. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит.

"Мы не ожидаем, что столкнемся с какими-либо трудностями", - сказала она, отвечая на вопрос о том, может ли ситуация на Ближнем Востоке негативно сказаться на объемах оказываемой Украине поддержки. "Я рассчитываю на то, что США сможет сосредоточиться на нашей партнерской роли и выполнении обязательств по обеспечению безопасности Израиля, при этом также соблюдая другие наши обязательства, а также обещание продолжать оказывать поддержку Украине, которая защищает свою территорию и всех нас", - добавила она.

Смит добавила, что передача средств ПВО и боеприпасов Украине станет основной темой предстоящей в Брюсселе 11 октября встречи контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате Рамштайн.

"Я ожидаю, что упор будет в основном делаться на средства ПВО и боеприпасы, хотя, без сомнения, украинская сторона представит и ряд других запросов", - сказала Смит, подчеркнув, что пока нельзя с точностью предсказать, о каких поставках в ближайшие дни могут объявить западные союзники Украины.

Смит подчеркнула, что особенностью предстоящей в Брюсселе встречи глав Минобороны стран НАТО будет проведение заседания Совета Украина - НАТО (СУН) на уровне министров обороны.

"Это нечто новое, что лишь несколько месяцев назад на саммите в Вильнюсе исключалось. Украина будет участвовать в этой встрече на равных со своими союзниками из НАТО, чтобы проработать целый ряд вопросов укрепления сотрудничества во всех сферах - от кибербезопасности и борьбы с дезинформацией вплоть до намерений Украины вступить в НАТО", - сказала она.