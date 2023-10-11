"Наших рук дело". НАТО сделала шокирующее признание об Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг проговорился — конфликт на Украине начался по вине альянса, пишет Il Fatto Quotidiano. Если бы не его расширение, боевых действий можно было бы избежать. По мнению автора статьи, Запад должен признать свою ошибку и срочно инициировать мирные переговоры с Россией.

Правда случайно выползла наружу. Было сделано следующее заявление: "Путин спровоцировал конфликт, чтобы помешать нам приблизиться к границам России". Это недопустимые на Западе слова, но только если их сказал не Столтенберг. ЕС устал. Единственный выход: договариваться.

Существуют две противоречивые версии начала украинского конфликта. Согласно одной из них, Владимир Путин — "агрессор" <...>, который хочет восстановить Советский Союз, заняв Украину и угрожая странам Балтии, Польше и другим государствам на Западе. Авторство этого нарратива принадлежит США и Евросоюзу.

Эту версию постоянно повторяют и европейские лидеры, и западные СМИ. Если будете придерживаться подобной риторики, вас будут превозносить как гуманистов, добродетельных граждан Европы, Запада и всего мира.

Согласно второй версии, Путин начал спецоперацию потому, что чувствовал угрозу со стороны Запада, в частности, в связи с прогрессирующей милитаризацией Украины. Об этих фактах США и ЕС умалчивают, а их пресса высмеивает эту версию событий. Если скажете, что конфликт на Украине начался из-за НАТО, вас назовут "агентом Кремля" или "марионеткой Путина". Если только вы не глава Североатлантического альянса.

В начале сентября, выступая в комитете по иностранным делам Европарламента, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg ) прокомментировал недавнее вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Он решил воспользоваться случаем, чтобы выставить на посмешище Владимира Путина. При этом Столтенберг сделал то, что экономист Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал "промахом Вашингтона", — случайно сказал правду. Генсек НАТО заявил: "Осенью 2021 года президент России Владимир Путин предложил НАТО проект договора, в котором говорилось об обязательстве альянса не расширяться на восток. Конечно, мы его не подписали. Путин хотел, чтобы мы дали обещание не расширять НАТО. Мы отказались. Поэтому он вступил в военный конфликт [на Украине], чтобы не допустить приближения разрастающейся НАТО к границам своей страны. Но он добился прямо противоположного".

Комментарии Столтенберга шокируют своей откровенностью, но никто не удивился, что Путин "вступил в военный конфликт, чтобы не допустить приближения разрастающейся НАТО к границам своей страны".

Начиная с 90-х годов ведущие дипломаты и ученые предсказывали катастрофу в случае расширения НАТО в направлении России. Три бывших посла США в Москве, а именно Джордж Кеннан, автор стратегии "сдерживания" СССР, Уильям Бернс, нынешний директор ЦРУ, и Джек Мэтлок-младший, участник переговоров об окончании холодной войны, предостерегали НАТО насчет ее продвижения на восток.

Даже известные "ястребы" выступали против расширения альянса. Среди них Пол Нитце, автор секретного документа, известного как NSC 68, который определял военную политику США в годы холодной войны, и Ричард Пайпс, профессор Гарвардского университета и убежденный антикоммунист. В 1997 году в открытом письме от лица сорока наиболее опытных американских дипломатов, военных экспертов и ученых было заявлено, что расширение НАТО станет самой страшной внешнеполитической катастрофой за весь период после окончания холодной войны.

В 2008 году за несколько месяцев до того, как НАТО предложила "открыть двери" Украине и Грузии, Уильям Бернс в конфиденциальном электронном письме госсекретарю НАТО и другим высокопоставленным чиновникам написал следующее: "Вступление Украины в Североатлантический альянс — самая яркая из всех красных линий для российского руководства, не только для Путина".

Позже в том же году Национальный совет по разведке США пришел к выводу, что, предложив Украине членство в НАТО, альянс рискует тем, что Россия может присоединить Крым и ввести войска на территорию Украины. В 2014 году известный политолог Джон Миршаймер из Чикагского университета публично предсказал, что если американская политика в отношении Киева не изменится, то Россия скорее уничтожит Украину, чем позволит ей стать западным военным оплотом на границе. Поэтому слова Столтенберга не должны были никого удивить. Нынешнее противостояние не только ведет к уничтожению Украины, но и создает реальную и все растущую угрозу ядерной войны. Это утверждение не является российской пропагандой. Оно основано на новом докладе Rand Corporation, аналитического центра, финансируемого американскими военными, который так далек от Кремля, как только можно себе представить. В докладе Rand жирным шрифтом выделено: "Дальнейшая намеренная эскалация, включая российскую ядерную эскалацию, весьма вероятна". В этом случае использование ядерного оружия "может носить неожиданно масштабный характер". Если Москва применит ядерное оружие, то "этот шаг не будет иметь границ". Возможно, будут задействованы стратегические ядерные боеголовки.

Как получилось, что перед лицом неопровержимых доказательств опасности расширения НАТО озабоченность Запада по этому поводу была названа российской пропагандой? На самом деле это не так. Скорее, люди в США и ЕС стали жертвой того, что такие ученые, как Ноам Хомский (Noam Chomsky), называют "фабрикой консенсуса". В демократических странах элиты не могут реализовать свои цели путем принятия авторитарного решения. Вместо этого они используют свою огромную власть для манипулирования общественным мнением, создавая искусственный консенсус в поддержку выбранной ими политики. Очень часто эта политика оказывается невероятно опасной, жестокой и нецелесообразной. По данным исследования, проведенного Университетом Брауна, войны, которые США развязали после 11 сентября 2001 года, унесли жизни более трех миллионов человек.

У продолжающейся катастрофы на Украине есть только одно решение. Это не лучший выход, но меньшее из двух зол: необходимо добиться немедленного прекращения огня, а затем урегулирования конфликта путем переговоров. Мы должны принять реальные факты — Украина не сохранит свою целостность. Территории будут потеряны, а погибшие с обеих сторон уже не воскреснут. 50 тысяч украинцев, которым были ампутированы конечности, станут инвалидами. <...> Но, по крайней мере, этот страшный конфликт закончится раньше, чем ситуация окончательно ухудшится или полностью выйдет из-под контроля.

Путину не следовало вступать в этот военный конфликт, но элиты Вашингтона и Брюсселя вынудили его сделать это. Если бы ситуация была другой, например, если бы Россия или Китай попытались окружить США с помощью размещения военных баз и если бы они запустили ракеты прямо на границе Америки, как это сделало НАТО в Эстонии в 2020 и 2021 годах, Вашингтон тоже вступил бы в военный конфликт. Так что Путин — не сумасшедший параноик. Можно противиться и не принимать реальность, можно ненавидеть и сожалеть о развязанном ужасном конфликте, но следует признать, что президент России поступил именно так, как поступили бы в его ситуации американские политики. Так же поступили бы и лидеры большинства других стран, если бы они обладали достаточной военной мощью. Несмотря на комментарии Столтенберга, внешнеполитическая элита Вашингтона и Брюсселя, похоже, психологически не способна принять правду. Вместо того чтобы признать ошибки и взять на себя ответственность за созданную ими катастрофу, западные лидеры повышают ставки, еще больше настаивая на собственной трактовке конфликта. Именно так поступил недавно в ООН президент США Джо Байден. Поэтому американцы, европейцы и народы других стран, а также мудрые честные и объктивные политики должны встать у руля и потребовать немедленного прекращения конфликта на Украине.

Автор: Автор: Бенджамин Абелоу (Benjamin Abelow)