Эксперт заявил, что палестино-израильский конфликт будет кратким

Он не скажется на объемах военной помощи Украине со стороны США, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Острая фаза конфликта между Палестиной и Израилем закончится в течение двух недель и не скажется на объемах военной помощи Украине со стороны США. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"В любом случае конфликт не затянется на слишком долгий период. Потому что большинство военных задач с точки зрения уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС Израилем будут решены, наверное, в течение ближайших пяти - семи суток. Будет ли наземная фаза операция со входом в Газу - вопрос открытый, она не исключается. Но в любом случае, не думаю, что он затянется на месяцы, а уж тем более на годы", - рассказал он.

Эксперт указал на скоротечность всех ближневосточных войн, за активной фазой которых следует политическое урегулирование. По его мнению, активная фаза конфликта между Палестиной и Израилем ограничится ближайшими неделями.

Вместе с тем сейчас Израиль ставит перед собой "максимально решительные военно-политические цели", подчеркнул Коротченко. "В любом случае остается фактор политического воздействия США на Израиль с целью не дать конфликту затянуться на годы как минимум", - сказал собеседник агентства.

​На фоне обострения на Ближнем Востоке страны Евросоюза, отмечает Коротченко, опасаются снижения темпов военной помощи Украине со стороны США, которые с начала эскалации анонсировали уже второй пакет помощи Израилю. Однако, уверен эксперт, боевые действия не затронут согласованные графики военных поставок Украине на ближайшие два-три года.

"Так или иначе будут найдены схемы решения, в соответствии с которыми Украины будет получать запрошенное вооружение и военную технику. В первую очередь будет однозначно решен вопрос о поставках крылатых ракетах Taurus из Германии, это вопрос времени. Американцы также поставят определенное количество комплексов ATACMS для ВСУ", - сказал он, добавив, что весной также ожидается появление на Украине американских истребителей F-16.

Коротченко также уточнил, что конфликт на Украине нацелен на ослабление России. "Здесь консолидированная позиция Запада совершенно однозначна - поддержка киевского режима, кто бы его ни возглавлял, как наконечника копья, который нацелен на Россию".