"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" в 2024-2025 годах

МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.

По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод", где производятся комплексы ПВО.

"Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, министр обороны вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах спецоперации, а также поблагодарил их за труд, своевременные ремонт и поставку технику в войска.