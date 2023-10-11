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РИА Новости

"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"

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Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук-МЗ" Вооруженных сил России работает на Харьковском направлении специальной военной операции на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости

"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ" в 2024-2025 годах

МОСКВА, 10 окт – РИА новости. Ульяновский механический завод готов нарастить выпуск новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", сообщили во вторник в Минобороны России.

По данным Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал предприятие концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске - АО "Ульяновский механический завод", где производятся комплексы ПВО.

"Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - сообщили в ведомстве.

В свою очередь, министр обороны вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам предприятия, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах спецоперации, а также поблагодарил их за труд, своевременные ремонт и поставку технику в войска.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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