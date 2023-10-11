Замминистра обороны РФ встретился с послом Ливана

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел переговоры в Москве с послом Ливана в РФ Шауки Фаресом Бу Нассаром, обсуждена ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, военное сотрудничество, сообщили в Минобороны РФ.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации, связанной с эскалацией палестино-израильского конфликта. Стороны признали, что данный конфликт может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами", - сообщили в ведомстве.

Там заявили, что в ходе переговоров обсуждалось состояние и перспективы развития российско-ливанского военного и военно-технического сотрудничества.

"Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по линии оборонных ведомств", - сообщили в Минобороны РФ.