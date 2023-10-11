Шойгу проинспектировал выполнение ГОЗ на предприятии "Алмаз-Антея" в Ульяновске

Автономная самоходная огневая установка (СОУ) 9А317М зенитного ракетного комплекса 9К317М "Бук-М3" с шестью зенитными управляемыми ракетами 9М317М в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

Глава Минобороны РФ отметил востребованность и высокую эффективность продукции концерна в зоне специальной военной операции

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал предприятие Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в Ульяновске. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил выполнение государственного оборонного заказа (ГОЗ) на предприятии Концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" в городе Ульяновске. Министр обороны РФ проинспектировал цеха по производству современных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) средней дальности "Бук-М3", - рассказали в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, Шойгу отметил востребованность и высокую эффективность продукции концерна в зоне специальной военной операции.

Также Шойгу вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам Ульяновского механического завода, выполнявшим задачи по обслуживанию и ремонту техники в районах проведения СВО.

Ульяновский механический завод серийно производит ряд высокоэффективных средств противовоздушной обороны Сухопутных войск и радиолокационные системы. В частности, там производятся зенитная самоходная установка "Шилка", зенитные ракетные комплексы "Куб" и "Бук", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска".