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ТАСС

Ульяновский механический завод подготовил дивизион ЗРК "Бук-М3" к передаче в ВС РФ

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Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО
Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" ПВО ЮВО ВС РФ на позиции в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

Завод готов к увеличению объемов производства зенитного ракетного комплекса в 2024 и 2025 годах, сообщили в МО России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ульяновский механический завод подготовил по гособоронзаказу очередной дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" к досрочной передаче в ВС РФ в октябре. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Чурин.

"По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке", - сказал Чурин, слова которого привели в Минобороны РФ. В сообщении уточняется, что он также уведомил министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовности досрочной передачи в октябре.

Завод готов к увеличению объемов производства ЗРК "Бук-М3" в 2024 и 2025 годах, сообщили в Минобороны России.

"Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - говорится в сообщении. 

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Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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