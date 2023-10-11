Ульяновский механический завод подготовил дивизион ЗРК "Бук-М3" к передаче в ВС РФ

Завод готов к увеличению объемов производства зенитного ракетного комплекса в 2024 и 2025 годах, сообщили в МО России

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ульяновский механический завод подготовил по гособоронзаказу очередной дивизион зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" к досрочной передаче в ВС РФ в октябре. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Сергей Чурин.

"По условиям гособоронзаказа текущего года нам подлежит отгрузить два дивизиона, первый дивизион отгружен досрочно в сентябре, второй находится на окончательной сборке, на настройке", - сказал Чурин, слова которого привели в Минобороны РФ. В сообщении уточняется, что он также уведомил министра обороны РФ Сергея Шойгу о готовности досрочной передачи в октябре.

Завод готов к увеличению объемов производства ЗРК "Бук-М3" в 2024 и 2025 годах, сообщили в Минобороны России.

"Руководитель предприятия отметил, что коллектив завода и инфраструктура готовы к увеличению объемов производства комплексов, запланированных на 2024 и 2025 года", - говорится в сообщении.