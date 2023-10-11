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ЦАМТО

Власти Таиланда отложили начало проекта покупки новых истребителей

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Истребитель F-16
Истребитель F-16 ВВС Таиланда.
Источник изображения: www.defenseimagery.mil

ЦАМТО, 10 октября. Командование ВВС Таиланда вынуждено скорректировать планы закупки новых истребителей, предназначенных для замены парка устаревших F-16A/B.

Как сообщает Jane's Defence Weekly, ВВС Таиланда планируют с 2028 года снять с вооружения 49 имеющихся самолетов F-16A/B. В выпущенной в 2020 году "Белой книге по обороне" предусматривается закупка в период с 2023 по 2028 гг. первой партии их 12 новых истребителей. Еще 12 самолетов предполагалось приобрести в 2028-2033 гг. Для выполнения данных планов командование ВВС должно было приступить к реализации проекта в 2023 году. Тем не менее, 4 октября командующий ВВС Таиланда маршал авиации Пунпакди Паттанакул (Punpakdee Pattanakul) заявил, что планы закупок приостановлены из-за того, что правительство Таиланда намерено уделить приоритетное внимание политике стимулирования национальной экономики.

Как сообщил Jane's представитель ВВС Таиланда вице-маршал авиации Прапас Соньяди, новый план закупок будет представлен в 2024-2025 годах. Он должен гарантировать, что новые самолеты будут приняты на вооружение до начала списания первых F-16, которое запланировано на 2028 год. В настоящее время командование находится в процессе пересмотра требований и условий проекта. Кроме того, с учетом переноса сроков закупки, командование ВВС должно будет предпринять меры для ремонта состоящих на вооружении истребителей с целью поддержания их летной годности.

Как сообщает Bangkok Post, при закупке правительство Таиланда стремится отдать предпочтение поставщику, который будет готов при продаже пойти на бартерную сделку, закупив в Таиланде сельскохозяйственную продукцию на согласованную сумму, вплоть до 100% стоимости закупки самолетов.

Исходя из опыта закупки для ВВС Таиланда JAS-39 "Грипен", применение новых самолетов, скорее всего, начнется в течение следующих 10 лет. По оценке Jane's, это связано со сроками, необходимыми для ввода в эксплуатацию истребителей нового типа. В зависимости от типа закупаемого самолета сроки его принятия на вооружение, обучения пилотов и технического персонала, организации системы обслуживания, могут разниться.

Согласно графику, первой в 2028 году планируется снять с вооружения эскадрилью F-16A/B, размещенную на авиабазе в г.Накхонратчасима. Вывод из эксплуатации устаревших самолетов займет около пяти лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Таиланд
Продукция
F-16
Gripen NG
Проекты
2020-й год
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