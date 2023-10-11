Запад решил "перезапустить" украинский ВПК. Но все не так просто

Запад опустошил свои арсеналы из-за поставок военной техники на Украину, пишет "Страна". Планы по производству современных видов вооружений на территории самой Незалежной столкнутся с массой проблем, их едва ли возможно реализовать в условиях конфликта.

У Украины остаются возможности производить оружие, но на этом пути есть немало проблем

В последнее время СМИ много пишут о том, что западные союзники на фоне проблем с исчерпанием своих арсеналов и медленным запуском военной промышленности, хотят "перезапустить" оборонное производство на Украине, чтоб местный ВПК мог хотя бы отчасти сам снабжать себя оружием.

Тот факт, что движение в этом направлении уже идет, демонстрирует и прошедший недавно в Киеве Международный форум оборонных индустрий, главной темой которого стало создание на Украине новых площадок по производству вооружения с участием западных инвесторов.

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, чтобы развивать местное производство, Украине нужны мировые технологии, и добавил, что "совместных производств будет больше".

В Минстратегпроме сообщили, что подписали более 20 соглашений и меморандумов с иностранными компаниями. В основном они касаются производства дронов, ремонта и производства бронетехники и боеприпасов. Сделки держатся в строгой секретности, что с учетом конфликта вполне объяснимо.

Но возникает вопрос: реально ли вообще сегодня на Украине запускать новые оружейные производства, ведь понятно, что они тут же станут целью номер один для противника. На этот счет мнения экспертов разделились.

Экс-глава "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук считает, что полноценная работа военных заводов на Украине сейчас вряд ли возможна, имеет смысл создавать разве что небольшие ремонтные предприятия.

В то же время член правления Харьковского кластера "Инженерия-автоматизация-машиностроение", специалист в сфере проектирования авиационных систем Виталий Зайцев говорит, что оборонку даже во время конфликта можно успешно развивать. "Естественно, нужно учитывать реалии времени, начиная со специфики размещения предприятий и заканчивая логистикой и обеспечением режима секретности. Но заводы могут успешно работать как минимум по некоторым направлениям", — уверен Зайцев.

Разбирались, реально ли на Украине сейчас развивать оборонное производство.

Caesar, Bayraktar, Leopard. Будут ли западные концерны открывать заводы на Украине

На Международный форум оборонных индустрий съехались представители более 250 профильных компаний. Интерес иностранных производителей к нашему рынку понятен: на Украине сейчас используется огромный арсенал вооружения. И потребности в нем только растут.

Украинские власти дали понять, что они заинтересованы не просто в поставках оружия, а в его производстве внутри страны. Выступая на форуме, президент Владимир Зеленский призвал "строить вместе с Украиной и на Украине арсенал свободного мира".

Глава Минстратегпрома Александр Камышин также говорил о "местном производстве": совместных предприятиях иностранных концернов и украинских компаний, не важно каких — частных или государственных, главное, чтобы они развивали производство на Украине.

Как отметили в Минстратегпроме, страна имеет необходимую базу, чтобы построить мощный оборонно-промышленный комплекс. "На украинских предприятиях уже производятся артиллерийские боеприпасы, артиллерийские системы натовского калибра 155 мм, а также уникальные автоматизированные системы: морские дроны, БПЛА большой дальности, ракеты, противотанковые комплексы, которые эффективно используются на фронте", — отметили в министерстве.

В ведомстве также сообщили, что по итогам форума Украина подписала соглашения, в частности, с французской компанией Nexter group (производитель систем Caesar, которые есть на вооружении ВСУ), Baykar Makina (производитель Bayraktar, который уже строит завод в нашей стране), немецкой Rheinmetall AG (производитель Leopard). В последнем случае совместное предприятие пока будет обслуживать военную технику).

Впрочем, Украина договаривалась о совместных проектах в оборонке и ранее, еще до конфликта. В частности, о производстве самолетов, в которое хотели вложиться инвесторы из ОАЭ. Но дальше договоренностей дело тогда так и не зашло. Как будет в этот раз? С одной стороны, нашей стране необходимо много оружия, поставки которого с Запада в нужных объемах пока так и не налажены.

И о том, что в связи с этим нужно наращивать производство в самой Украине, пишут и на Западе. Как пишет газета The New York Times, этой теме был посвящен визит в Киев накануне Международного форума оборонных индустрий генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Великобритании и Франции – Гранта Шэппса и Себастьяна Лекорню. "Осознавая ослабление поддержки Запада в дорогостоящем деле вооружения Украины, чиновники считают расширение собственной военной промышленности Украины необходимым шагом в ее экономическом развитии", – говорится в публикации.

По мнению NYT, "это также потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия", хотя и рискованная в условиях постоянных обстрелов. К тому же Запад столкнулся с трудностями с выполнением своих обещаний по вооружению Украины из-за сокращения оборонного производства со времен холодной войны.

Себастьян Лекорню заявил, что развитие украинского производства оружия является коммерческой возможностью и военной целью. Его сопровождали около 20 представителей французского правительства и оборонной промышленности. Со временем, по словам Лекорню, будет меньше прямых подарков Украине оружия и больше продаж – иногда с субсидиями.

С другой стороны, инвестиции в производство, куда в любой момент может "прилететь", связаны с большим и рисками. Кроме того, помимо военной есть еще бизнес-составляющая. "Военные" инвесторы могут столкнуться на Украине с такими же проблемами, как и все остальные: нерабочая судебная система, отсутствие гарантий защиты права собственности, коррупционная составляющая, сложности с землеотводом, подключениям к коммуникациям и др. А главное – дефицит рабочей силы из-за мобилизации и эмиграции.

Правда, украинские власти обещают оборонке особый экономический режим. Его сейчас разрабатывают Минстратегпром, Минэкономики и Минобороны. Презентовать "детальный план" обещают к концу этого года. Кроме того, планируется создать специальный Оборонный фонд при Минобороны. Он будет пополняться за счет дивидендов уже работающих государственных оборонных предприятий и прибыли от продажи конфискованных активов России. Средства станут распределять по трем направлениям: военная инфраструктура, социалка для военных и разработка новых технологий.

На форуме создали также Альянс оборонных индустрий. Пока в нем 38 компаний, но присоединиться может любой производитель вооружения. Будет ли все это иметь реальное продолжение, то есть станут ли оборонные корпорации вкладывать деньги в украинский ВПК и заработают ли в нашей стране новые военные заводы?

"Подземные заводы и "виртуальное производство"

По поводу перспектив открытия в Украине новых военных производств с участием иностранного бизнеса в профильном сообществе обсуждаются самые разные сценарии. Виталий Зайцев считает, что создание новых площадок вполне возможно. "По-хорошему, нужно строить подземные заводы, в частности на Западной Украине, где горы являются естественным прикрытием, и, даже если что-то прилетит, масштабных разрушений не будет", — говорит он.

"Вполне реально открывать новые площадки под зонтиком ПВО или, если его не хватает, делать ставку на подземные цеха. На многих действующих предприятиях такие есть", – добавил аналитик компании "Европатруль" Вячеслав Коновалов.

Впрочем, детальных просчетов, в какую сумму может обойтись строительство подземного завода, сколько это займет времени и как провести работы в режиме максимальной секретности, у них пока нет.

По словам Зайцева, еще один вариант – максимальное дробление производственной цепочки. "Это так называемое виртуальное производство. Оно может включать десятки разрозненных небольших предприятий по производству комплектующих и отдельную площадку сборки. Вычислить производителя каждого винтика будет не так просто, кроме того, даже „прилет‟ по небольшому цеху не нанесет критического урона всей производственной цепочке", — отметил он.

"Новые предприятия можно создать довольно быстро. Государству только нужно определиться с приоритетами. Даже не дожидаясь иностранных инвесторов, мы можем запустить производство патронов. После того как Луганский патронный завод оказался на территории ЛНР в 2014 году, Украина фактически лишилась патронного производства, и непонятно, почему за 9 лет оно так и не было восстановлено. Кроме того, реально развивать производство беспилотников, электронных систем радиолокационной борьбы, ракет средней и большой дальности, бронетехники и др. Я не говорю, что не будет проблем. У нас профессиональная школа практически потеряна, нужно дополнительно налаживать производство стали и проката, годных для военного производства. Плюс добиться соблюдения „режима номер один‟ – строгой секретности, что позволит минимизировать удары. Но у нас просто нет другого выхода. Для Украины развитие военного производства – это вопрос выживания", — добавил Зайцев.

Не выстрелит?

Впрочем, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" Сергей Бондарчук настроен менее оптимистично.

"То, что на Украине впервые прошел такой масштабный оборонный форум, который свел производителей и заказчиков, позволил им пообщаться, это очень хорошо. Но на этом хорошие новости заканчиваются. Ной, как известно, строил свой ковчег до потопа, а у нас потоп прямо сейчас. И строить свой „ковчег‟ в таких условиях как минимум неразумно. Я бы еще понял, если бы украинские власти предложили строить военные заводы в других странах с условием переноса их на Украину после конфликта. Но строить производства на Украине сейчас? Во-первых, территория страны полностью простреливается. Нет мест, куда не долетает. А любое военное предприятие тут же становится целью.

Во-вторых, цель любой западной компании, в том числе оружейной, – это получение прибыли. Они должны принять решение об инвестициях на Украину и согласовать все риски с акционерами, банками и страховщиками. Даст ли хоть один банк деньги под такой проект и будет ли по нему страховое покрытие – вопрос. Но предположим, решили этот вопрос, вложились в площадку. Возникает сразу масса других проблем: как организовать логистику комплектующих? Броня, порох, спецхимия, спецкомпоненты – ничего этого на Украине не производят, значит придется ввозить с учетом границ и угрозы прилетов по ходу следования грузов.

Дальше – организационные моменты. Бесперебойное энергоснабжение будет? Минэнерго заявляет, что Украине предстоит очень непростая зима. Кадры есть? Военное производство нуждается в высококлассных специалистах, а на Украине их стало меньше, чем до конфликта: кто-то на фронте, кто-то сумел выехать за границу. Разве что женщинам и детям работать, как во Вторую мировую. Но и они массово уезжают за кордон.

В-третьих, бизнес-среда, условия работы на Украине для западных инвесторов. Если бизнес вложится в завод несмотря на риски, а к нему придут контролеры "пощипать гуся", то, боюсь, разочарование будет очень большое. Кроме того, нужно менять законодательство, снимать ограничения на вывод средств нерезидентами, который с начала конфликта ограничили", – говорит нам Бондарчук.

Он также рассказал реальную историю украинского бизнесмена, у которого до конфликта было два предприятия. Одно из них разбомбили в самом начале, а по другому прилетело совсем недавно.

"При этом он сидит на развалинах завода, а ему звонят и спрашивают, когда продукцию повезет. Вопрос о компенсациях, восстановлении предприятия пока открытый. И именно истории интересуют потенциальных западных инвесторов гораздо больше, чем те картинки, которые им рисуют на форумах", — говорит Бондарчук.

Но, по его словам, иностранному бизнесу интересно открывать на Украине ремонтные площадки для обслуживания своей техники. "Для них Украина сейчас – это своего рода лаборатория, полигон. Они в режиме реального времени могут наблюдать, как воюет их техника, что с ней происходит. Для таких испытаний финансирование будет, несмотря на все риски", — считает Бондарчук.

Он также добавил, что Украине стоит делать упор на развитие собственных военных технологий. "Сдвиг в этом направлении уже есть, но этого недостаточно. Нужно более активно развивать отечественные технологии. Наши танки, в частности, „Булат‟, может, и уступают западным по электронике, но в целом очень неплохие. Как и ракеты „Нептун‟, которых пока нет в достаточном количестве, или радиолокационные станции „Стугна‟. Эти технологии, безусловно, стоит развивать, в том числе по возможности привлекая к сотрудничеству западных инвесторов. Но до окончания активных боевых действий особо рассчитывать на западные деньги вряд ли стоит", — подытожил Бондарчук.