В МИД РФ не увязывают возможную дератификацию ДВЗЯИ с новой гонкой вооружений

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что не видит прямой связи между возможной дератификацией Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и новой гонкой вооружений.

"Я не вижу здесь прямой связи. Все зависит от США: если Вашингтон пойдет по разрушительному пути проведения ядерных испытаний. А признаки того, что на невадском полигоне ведутся или велись, по крайней мере, до последнего времени, соответствующие работы, есть", - сказал он журналистам в Госдуме, отвечая на вопрос, не приведет ли дератификация ДВЗЯИ к гонке вооружений.

"Если они пойдут по этому пути, тогда сработает та позиция, которая была заявлена президентом РФ, что мы будем вынуждены отзеркалить и это. Вот тогда возникнет совершенно иная ситуация, но ответственность за то возникнет они или не возникнет, на Вашингтоне", - подчеркнул Рябков.