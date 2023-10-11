Эксперты считают, что США могут уменьшить помощь Украине из-за Палестины и Израиля

Как отметила газета Global Times, у Вашингтона и так "уже тяжело с бюджетом"

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта может привести к уменьшению американской помощи Украине. Такую точку зрения озвучила газета Global Times со ссылкой на политологов КНР.

"Как считают китайские эксперты, для Украины естественно и реалистично беспокоиться, что Соединенные Штаты будут уделять ей меньше внимания после того, как на Ближнем Востоке начался новый и к тому же усиливающийся вооруженный конфликт", - говорится в редакционной статье издания. В ней уточняется, что у Вашингтона и так "уже тяжело с бюджетом", к тому в США растет недовольство, сопровождаемое требованиями уменьшить помощь Киеву.

"Аналитические центры и обозреватели размышляют над тем, приведет ли палестино-израильский конфликт к смещению фокуса и изменению хода военных действий на Украине", - отмечается в материале. Авторы напоминают, что США "столкнулись с дилеммой в связи с уже "растянутыми" возможностями в плане предоставления военной помощи и необходимостью утверждения гегемонии в каждом уголке мира".

Как считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, мнение которого приводит газета, Соединенные Штаты, создавая повсюду кризисные ситуации и раздувая конфликты, загнали себя в "затруднительное положение". Он подчеркнул, что Вашингтону придется "самому отвечать за последствия". В то же время эксперт считает, что события на Ближнем Востоке пока имеют лишь ограниченное воздействие на ситуацию в плане оказания поддержки США Украине, поскольку Белый дом "может оказать давление на союзников, чтобы они помогали Киеву".

"Внезапно разразившийся конфликт между Израилем и сектором Газа - пощечина внешней политике Соединенных Штатов. Это отразится на эффективности, с которой Белый дом решает международные дела", - говорится в материале.