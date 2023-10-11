Войти
ТАСС

Эксперты считают, что США могут уменьшить помощь Украине из-за Палестины и Израиля

263
0
0
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото
Погрузка 155-миллиметровых снарядов на базе ВВС Дувр, штат Делавэр, для отправки на Украину. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Как отметила газета Global Times, у Вашингтона и так "уже тяжело с бюджетом"

ПЕКИН, 10 октября. /ТАСС/. Эскалация палестино-израильского конфликта может привести к уменьшению американской помощи Украине. Такую точку зрения озвучила газета Global Times со ссылкой на политологов КНР.

"Как считают китайские эксперты, для Украины естественно и реалистично беспокоиться, что Соединенные Штаты будут уделять ей меньше внимания после того, как на Ближнем Востоке начался новый и к тому же усиливающийся вооруженный конфликт", - говорится в редакционной статье издания. В ней уточняется, что у Вашингтона и так "уже тяжело с бюджетом", к тому в США растет недовольство, сопровождаемое требованиями уменьшить помощь Киеву.

"Аналитические центры и обозреватели размышляют над тем, приведет ли палестино-израильский конфликт к смещению фокуса и изменению хода военных действий на Украине", - отмечается в материале. Авторы напоминают, что США "столкнулись с дилеммой в связи с уже "растянутыми" возможностями в плане предоставления военной помощи и необходимостью утверждения гегемонии в каждом уголке мира".

Как считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун, мнение которого приводит газета, Соединенные Штаты, создавая повсюду кризисные ситуации и раздувая конфликты, загнали себя в "затруднительное положение". Он подчеркнул, что Вашингтону придется "самому отвечать за последствия". В то же время эксперт считает, что события на Ближнем Востоке пока имеют лишь ограниченное воздействие на ситуацию в плане оказания поддержки США Украине, поскольку Белый дом "может оказать давление на союзников, чтобы они помогали Киеву".

"Внезапно разразившийся конфликт между Израилем и сектором Газа - пощечина внешней политике Соединенных Штатов. Это отразится на эффективности, с которой Белый дом решает международные дела", - говорится в материале. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
США
Украина
Похожие новости
23.05.2022
Дмитрий Тренин о перспективах внешней политики России
16.05.2022
Совет по внешней политике США: мы отстаем от противников в области военного ИИ
23.04.2020
Имперские страсти президента Эрдогана
13.10.2014
"Минный лабиринт" спустя 20 лет
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам вооружений в страны АТР по периоду 2005-2012 гг. входят США, Россия и Франция
07.10.2010
Отношения с Индией в сфере ВТС имеют особое значение для России
27.09.2010
"Гидроавиасалон-2010"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 09:07
  • 13
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 11.10 08:26
  • 55946
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 06:09
  • 45
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 05:51
  • 127
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.10 05:50
  • 0
"Супер-Горшков" (22350М) vs Arleigh Burke flight III
  • 11.10 02:52
  • 7
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 01:19
  • 2
Береговая авиация против флота
  • 11.10 01:04
  • 44
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 00:27
  • 9
Фрегаты для Черного моря
  • 11.10 00:18
  • 0
О военно-морском флоте США
  • 10.10 23:00
  • 2
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 20:49
  • 1
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции
  • 10.10 16:25
  • 1
США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго
  • 10.10 16:20
  • 1
У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС
  • 10.10 14:20
  • 2655
Как насчёт юмористического раздела?