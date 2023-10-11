"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"

"Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ по ракетам для ЗРК "Стрела-10"

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Концерн "Калашников" досрочно выполнил гособоронзаказ 2023 года на поставку зенитных управляемых ракет (ЗУР) 9М333 для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", сообщили в пресс-службе "Калашникова".

"Концерн "Калашников" досрочно выполнил обязательства 2023 года по поставке изделия "Зенитная управляемая ракета 9М333". Продукция, входящая в перечень особо востребованных образцов вооружения и военной техники, изготовлена и отгружена заказчику по двум государственным контрактам раньше установленных сроков", - говорится в сообщении. Ранее концерн провел глубокую модернизацию ракеты. Серийные поставки новой версии в войска начались в 2021 году.

Ракета 9М333 применяется в зенитном ракетном комплексе ближнего действия "Стрела-10" и его модификациями. ЗУР предназначена для поражения низколетящих самолетов, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет в условиях применения различных помех. Важнейшим преимуществом ракеты является многорежимная головка самонаведения.