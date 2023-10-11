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ЦАМТО

ВМС Венесуэлы получили как минимум семь ракетных катеров "Зульфикар" иранского производства

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Peykaap III [Zolfaghar]
Peykaap III [Zolfaghar].
Источник изображения: wikimedia.org

ЦАМТО, 10 октября. На опубликованном на днях в социальных сетях рекламном видеоролике ВМС Венесуэлы были продемонстрированы, как минимум, семь недавно поставленных Ираном ракетных катеров "Зульфикар".

Напомним, что на параде, состоявшемся 24 июля 2023 года по случаю 200-летия битвы на озере Маракайбо, можно было увидеть две единицы РКА класса "Зульфикар" в версии "Пейкап-3" (Peykaap III).

Как сообщало тогда издание Defensa.com, участвовавшие в параде катера были приняты на вооружение в прошлом году. 20 июля 2023 года венесуэльские ВМС получили еще два катера данного типа (LCM-103 и LCM-105), которые на момент парада проходили приемочные испытания. Все катера войдут в состав дивизиона боевых катеров. Это подразделение было сформировано в сентябре 2022 года.

На данный момент дивизион боевых катеров, дислоцированный на военно-морской базе "Теньенте де Навио Томас Вега" в порту Туриамо (штат Арагуа), эксплуатирует до четырех ракетных катеров-перехватчиков класса Orinoco / Damen 1102 (AB Orinoco LCC-01, AB Capaya LCC-05, AB Tocuyo LI-10, AB Pacaracaima LCC-13), которые были модифицированы в марте 2022 года с использованием 107-мм реактивной системы залпового огня Fajr-1 иранского производства.

Эксплуатируемый военно-морским флотом Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) "Зульфикар" является модифицированной и производимой в Иране версией северокорейского торпедного катера IPS-16 (Peykaap I), полученного в 2002 году.

Стандартное водоизмещение катера составляет около 13,75 т, длина – 17,3 м, ширина – 3,75 м, осадка – 0,7 м. Один гребной винт приводится в действие двумя дизельными двигателями общей мощностью 2400 л.с. (1,8 МВт), что позволяет развивать максимальную скорость 52 узла (96 км/ч).

Вооружение катера версии "Пейкап-3" состоит из двух пусковых установок противокорабельных ракет Kowsar / Nasr с дальностью стрельбы 38 км. В венесуэльской комплектации для самообороны используются два (один носовой и один кормовой) 12,7-мм пулемета W85 китайского производства (копия российского ДШКМ).

В марте этого года командующий ВМС КСИР вице-адмирал Алиреза Тангсири заявлял, что в перспективе скорость катеров "Зульфикар" достигнет 120 узлов, т.е. 200 км/ч, а вооружение составят четыре противокорабельные ракеты "Наваб" с дальностью полета 25 км вместо нынешних двух.

По иранским данным, ракеты Nasr-1 могут эффективно атаковать корабли водоизмещением до 1500 т. Ее масса составляет 350 кг, масса боевой части – 150 кг. Дальность полета ракеты – 38 км, скорость – 0,8-0,9М.

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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Иран
КНДР
Компании
Damen Shipyards
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