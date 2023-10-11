Rheinmetall получил новый заказ на примерно 150 тыс. снарядов для Украины

Стоимость заказа составляет несколько сот миллионов евро

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Германский оборонный концерн Rheinmetall получил третий заказ на поставку артиллерийских боеприпасов по рамочному соглашению с Бундесвером (Вооруженными силами ФРГ). Он предусматривает поставку более 100 тыс. 155-миллиметровых снарядов от испанской дочерней компании Rheinmetall Rheinmetall Expal Munitions, а также дополнительных осколочно-фугасных снарядов DM 121, говорится в завлении германской компании.

"Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины", - отметили в концерне. Стоимость заказа составляет несколько сот миллионов евро. Несколько десятков тысяч боеприпасов, как уточнили в компании, планируется доставить в 2023 году, а остальные - в 2024 году.

6 октября Rheinmetall сообщил, что Бундесвер поручил концерну поставить в общей сложности десятки тысяч снарядов типа L15 для украинских вооруженных сил, а также боеприпасы калибра 155 мм Assegai для Вооруженных сил Германии. В июле 2023 года Rheinmetall объявил о заключении нового и расширении существующего рамочного соглашения с Бундесвером в области поставок артиллерийских боеприпасов. Ранее Rheinmetall получил несколько крупных заказов на артиллерийские боеприпасы.

Недавно заключенное рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года, а потенциальный объем заказа составляет около 1,2 миллиарда евро. Первые заказы на боевые и учебные боеприпасы были получены сразу после подписания контракта.

Rheinmetall извлекает серьезную выгоду из конфликта на Украине и ожидает в ближайшие годы двузначный рост оборота. По данным газеты Die Welt, концерн в 2022 году получил на 18% больше заказов, чем годом ранее. В июне глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил в эфире телеканала ZDF, что его компания ожидает в текущем году получить заказы на рекордные €15-20 млрд.