МИД РФ заявил, что Москва и Вашингтон не контактируют из-за ситуации на Ближнем Востоке

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва и Вашингтон не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не контактируем", - сказал замминистра.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

В Кремле выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Израиле и призвали конфликтующие стороны к переводу конфликта в мирное русло. "Пока мы видим, ситуация развивается по пути просто эскалации, велик риск вовлечения третьих сил", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Эта ситуация потенциально опасна разрастанием и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", - сказал Песков.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее объявил, что на фоне обострения конфликта Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

Кроме того, США дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и F-15, что одновременно рассматривается как мера сдерживания Ирана и любого расширения боевых действий за границы Израиля.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты не планируют вводить свои войска в зону палестино-израильского конфликта. Кирби отметил: "Если нам понадобится - подчеркиваю, если, если нам нужно будет вернуться на Капитолийский холм за дополнительной финансовой поддержкой Израиля, мы обязательно это сделаем".