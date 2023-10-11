Войти
Интерфакс-АВН

МИД РФ заявил, что Москва и Вашингтон не контактируют из-за ситуации на Ближнем Востоке

244
0
0
Министерство иностранных дел РФ
Министерство иностранных дел РФ.
Источник изображения: Министерство иностранных дел РФФото с сайта МИД РФ

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Москва и Вашингтон не контактируют в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, заявил "Интерфаксу" во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Нет, не контактируем", - сказал замминистра.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Палестинские боевики на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ Израиль объявил о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

В Кремле выразили серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Израиле и призвали конфликтующие стороны к переводу конфликта в мирное русло. "Пока мы видим, ситуация развивается по пути просто эскалации, велик риск вовлечения третьих сил", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Эта ситуация потенциально опасна разрастанием и поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни", - сказал Песков.

Министр обороны США Ллойд Остин ранее объявил, что на фоне обострения конфликта Соединенные Штаты направляют в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Джеральд Форд" в качестве "меры сдерживания".

Кроме того, США дополнительно размещают на Ближнем Востоке истребители F-35 и F-15, что одновременно рассматривается как мера сдерживания Ирана и любого расширения боевых действий за границы Израиля.

В то же время представитель Белого дома Джон Кирби заявил журналистам, что Соединенные Штаты не планируют вводить свои войска в зону палестино-израильского конфликта. Кирби отметил: "Если нам понадобится - подчеркиваю, если, если нам нужно будет вернуться на Капитолийский холм за дополнительной финансовой поддержкой Израиля, мы обязательно это сделаем".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Продукция
F-15
F-35
Проекты
Авианосец
Похожие новости
20.02.2019
Оружейный "барон" Персидского залива: как сотрудничают в военной сфере США и ОАЭ
09.08.2017
Спрос на классику возрос: перспективы рынка истребителей в ожидании 5-го поколения
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
26.03.2014
Объем торговли оружием растет
27.03.2013
Новый лидер в торговле оружием
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 09:07
  • 13
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 11.10 08:26
  • 55946
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 06:09
  • 45
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 05:51
  • 127
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.10 05:50
  • 0
"Супер-Горшков" (22350М) vs Arleigh Burke flight III
  • 11.10 02:52
  • 7
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 01:19
  • 2
Береговая авиация против флота
  • 11.10 01:04
  • 44
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 00:27
  • 9
Фрегаты для Черного моря
  • 11.10 00:18
  • 0
О военно-морском флоте США
  • 10.10 23:00
  • 2
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 20:49
  • 1
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции
  • 10.10 16:25
  • 1
США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго
  • 10.10 16:20
  • 1
У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС
  • 10.10 14:20
  • 2655
Как насчёт юмористического раздела?