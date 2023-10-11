Войти
Lenta.ru

В США рассказали о проблемах с запущенным Россией модулем МКС

288
0
0
Международная космическая станция с пристыкованным модулем «Наука»
Международная космическая станция с пристыкованным модулем «Наука».
Источник изображения: Олег Новицкий, «Роскосмос»

С российским оборудованием на Международной космической станции (МКС) возникла третья за год проблема. Об этом сообщает американское издание SpaceNews.

Отмечается, что диспетчеры заметили утечку охлаждающей жидкости из резервного радиатора российского модуля «Наука», который был пристыкован к российскому сегменту МКС в июле 2021 года, когда Дмитрий Рогозин возглавлял госкорпорацию «Роскосмос».

Издание со ссылкой на госкорпорацию напоминает, что ранее у российского грузового космического корабля «Прогресс МС-21» произошла утечка в системе теплоносителя.

«Две утечки вызвали подозрения в конструктивном или производственном дефекте космического корабля. Однако в "Роскосмосе" пришли к выводу, что утечки были вызваны столкновениями с микрометеороидами или орбитальным мусором. Представители НАСА согласились с этим выводом», — говорится в публикации.

В августе 2021 года Рогозин сообщил, что внезапное включение двигателей многофункционального лабораторного модуля «Наука» произошло из-за проблем, связанных с алгоритмами системы управления.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС в июле того же года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
МС-21
Прогресс ТГК
Похожие новости
03.08.2021
Нештатное включение двигателей модуля «Наука» закрутило МКС на 540 градусов
02.08.2021
На МКС раскрыли подробности адаптации модуля «Наука» к станции
20.01.2021
Американские астронавты поделились едой с российскими космонавтами на МКС
07.12.2018
Россия опоздает на Луну
24.09.2015
Роскосмос: хроника вранья ("Русская служба «Голоса Америки»", США)
27.05.2015
Лунная пыль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 09:07
  • 13
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 11.10 08:26
  • 55946
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 06:09
  • 45
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 05:51
  • 127
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.10 05:50
  • 0
"Супер-Горшков" (22350М) vs Arleigh Burke flight III
  • 11.10 02:52
  • 7
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 01:19
  • 2
Береговая авиация против флота
  • 11.10 01:04
  • 44
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 00:27
  • 9
Фрегаты для Черного моря
  • 11.10 00:18
  • 0
О военно-морском флоте США
  • 10.10 23:00
  • 2
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 20:49
  • 1
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции
  • 10.10 16:25
  • 1
США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго
  • 10.10 16:20
  • 1
У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС
  • 10.10 14:20
  • 2655
Как насчёт юмористического раздела?