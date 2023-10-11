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ВМС США приняли на вооружение эсминец УРО DDG-125 "Джек Лукас" класса "Арли Берк"

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Источник изображения: Фото: dvidshub.net

ЦАМТО, 10 октября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 7 октября в Тампе (шт.Флорида) церемонии ввода в боевой состав флота нового эсминца УРО (DDG-125) "Джек Лукас" класса "Арли Берк".

(DDG-125) "Джек Лукас" является пятым из пяти эсминцев класса "Арли Берк", контракт на строительство которых был заключен с Huntington Ingalls Industries (HII) в июне 2013 года. Корабль стал 73-м эсминцем класса "Арли Берк", 35-м эсминцем серии, построенным на предприятии Ingalls Shipbuilding и первым в конфигурации Flight III.

Резка стали для строительства корабля началась 7 мая 2018 года, церемония закладки киля состоялась 7 ноября 2019 года, спуска на воду – 4 июня 2021 года, крещения – 26 марта 2022 года, а 27 июня 2023 года эсминец был передан ВМС США.

Как сообщал ЦАМТО, эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

Эсминцы версии Flight III будут отличаться расширенными возможностями ПВО/ПРО, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей. Корабль будет оснащен новым радиолокационным комплексом AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившим РЛС SPY-1, установленную на эсминцах DDG-51 предыдущих модификаций, системой управления оружием "Иджис" Baseline 10, модернизированными системами электропитания и охлаждения, другими улучшенными системами.

В настоящее время на предприятии Ingalls Shipbuilding в стадии строительства находятся еще несколько кораблей серии в конфигурации Flight III: "Тед Стивенс" (DDG-128); "Иеремия Дентон" (DDG-129), "Джордж Нил" (DDG-131) и "Сэм Нанн" (DDG-133).

Кроме того, 1 августа командование ВМС США заключило с Ingalls Shipbuilding контракт на проектирование и строительство шести дополнительных кораблей класса "Арли Берк", включая один в 2023 ф.г., один в 2024 ф.г., два в 2025 ф.г., один в 2026 ф.г. и один в 2027 ф.г.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Иджис
Компании
HII
Ingalls
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