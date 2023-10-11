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ТАСС

Лавров: Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины

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Глава МИД РФ С. Лавров встретился с российскими журналистами
Глава МИД РФ С. Лавров встретился с российскими журналистами.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Гунеев

По мнению министра иностранных дел России, создается впечатление боязни государств Запада вести профессиональные дискуссии, "разоблачающие их демагогию"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Запад избегает честного диалога по ситуации вокруг Украины, у него нет аргументов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова "Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности".

"Сегодня в риторике наших оппонентов мы слышим только лозунги: "вторжение", "агрессия", "аннексия". Ни слова о глубинных причинах проблемы, о том, как долгие годы они пестовали откровенно нацистский режим, открыто переписывающий итоги Второй мировой войны и историю собственного народа. Предметного разговора, основанного на фактах и уважении всех требований Устава ООН, Запад избегает. Для честного диалога аргументов у него нет", - говорится в статье.

По мнению Лаврова, создается впечатление боязни государств Запада вести профессиональные дискуссии, "разоблачающие их демагогию". Министр также заявил, что западные страны, сорвавшие выполнение минских соглашений, несут прямую ответственность за разжигание на Украине гражданской войны.

"Произнося заклинания о территориальной целостности Украины, бывшие колониальные метрополии помалкивают про решения ООН о необходимости для Парижа вернуть "французскую" Майотту в состав Союза Коморских островов, а для Лондона - уйти с архипелага Чагос и начать переговоры с Буэнос-Айресом по Мальвинским островам. Эти "поборники" территориальной целостности Украины теперь делают вид, что не помнят сути минских соглашений, заключавшейся в воссоединении Донбасса с Украиной при гарантиях соблюдения фундаментальных прав человека, прежде всего права на свой родной язык. Сорвавший их выполнение Запад несет прямую ответственность за развал Украины и разжигание там гражданской войны", - добавил министр.

При этом министр заметил, что Россия долгие годы вела переговоры, пытаясь заключить соглашения в сфере европейской безопасности, но Запад попрал принцип Устава ООН, подписывая то, что не собирался выполнять.

"Мы долгие годы вели переговоры, добивались заключения соглашений в сфере европейской безопасности, одобрили в 1997 году Основополагающий акт Россия - НАТО, приняли на высшем уровне декларации ОБСЕ о неделимости безопасности, а начиная с 2015 года настаивали на безусловном выполнении минских договоренностей, явившихся результатом переговоров. Все - в полном соответствии с Уставом ООН, который требует "обеспечивать условия для справедливости и уважения обязательств, вытекающих из договоров и других источников международного права". Западные коллеги попрали и этот принцип, когда подписывали документы, заранее зная, что не будут их выполнять", - резюмировал глава МИД РФ. 

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