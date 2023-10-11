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РИА Новости

ВДВ получили партию БМД-2, БТР-Д после капремонта

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Военнослужащие Вооруженных сил РФ
Военнослужащие Вооруженных сил РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

ВДВ получили вторую за неделю партию БМД-2, БТР-Д после капремонта

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Российские десантники получили вторую за последние семь дней партию отремонтированных боевых машин десанта БМД-2 и бронетранспортеров БТР-Д, сообщили во вторник в пресс-службе компании "Высокоточных комплексов".

"Екатеринбургский БТРЗ "Высокоточных комплексов" отремонтировал и передал заказчику в срок очередную партию БМД-2 и БТР-Д. Во время проведенных работ были полностью отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты боевых машин, после чего техника прошла все необходимые виды испытаний на полигоне", - сообщили в холдинге.

Там отметили, что 144-й БТРЗ (входит в "Ростех") с опережением выполняет гособоронзаказ 2023 года.

"Объемы производства на предприятии увеличены более чем в 3 раза", - уточнили в холдинге.

Екатеринбургский БТРЗ ремонтирует и обслуживает различные виды легкой бронетехники. Во вторник завод отмечает свое 80-летие.

В четверг, 5 октября, Волгоградский филиал "Курганмашзавода" (также входит в "Высокоточные комплексы") также передал десантникам партию полностью отремонтированных БМД-2 и БТР-Д.

Как и в предыдущей поставке, количество переданных на этой неделе бронемашин в холдинге не уточнили.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМД-2
Компании
Курганмашзавод
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