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ТАСС

Утечка из радиатора не отразилась на экспериментах на российском сегменте МКС

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный модуль "Наука".
Источник изображения: Олег Новицкий/ ГК "Роскосмос"

Как отметил спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко, температурный режим на многоцелевом лабораторном модуле "Наука" является комфортным

МКС, 10 октября. /ТАСС/. Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" российского сегмента МКС не отразилась на жизни экипажа, никакие эксперименты не откладывались, передает спецкор ТАСС, замначальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

"На станции все хорошо, работа из-за нештатной ситуации не корректировалась, эксперименты никакие не отложились, то есть ситуация на нашей жизни никак не отразилась", - отметил Кононенко.

По его словам, температурный режим на МЛМ комфортный, также космонавтам не запретили заниматься на беговой дорожке, все упражнения выполнены в полном объеме.

Ранее в Роскосмосе сообщили об утечке теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне. В Роскосмосе подчеркнули, что экипажу и станции ничего не угрожает.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев, третьим - Дмитрий Петелин. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает заместитель начальника ЦПК имени Ю. А. Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. 

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