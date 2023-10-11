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Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля

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Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля.
Источник изображения: invoen.ru

Текущее обострение обстановки на Ближнем Востоке привлекло внимание наблюдателей к возможностям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). После США ЦАХАЛ использует самый большой авиапарк истребителей F-16, насчитывающий более 300 самолетов. Двухместный вариант F-16I Sufa («Гроза») разработан специально для удовлетворения требований ВВС Израиля. По оценкам американских экспертов, несмотря на то, что платформа имеет некоторые недостатки, израильский вариант «Суфа» может похвастаться уникальными модификациями, которые делают его важной частью вооруженных сил еврейского государства.

Как известно, первоначально разработанный General Dynamics (ныне Lockheed Martin), F-16 «Файтинг Фалкон» (Fighting Falcon) совершил свой первый полет в 1976 году. Истребитель разрабатывался с учетом некоторых недостатков самолетов, участвовавших в Корейской и Вьетнамской войнах. Модель с увеличенной тяговооруженностью и уменьшенным планером предназначена для завоевания превосходства в воздухе. Как и у F-15, конструкция «Файтинг Фалькон» позволяет выдерживать более высокие перегрузки.

По первоначальному контракту с Lockheed-Martin к 2003 году ВВС Израиля получили до 110 новых F-16I. Первая флотилия прибыла в Израиль в 2004 году и имела ряд специализированных модификаций, включая изменения в авионике истребителя, приборах и системах поддержки вооружения. F-16I оснащен разработанными в Израиле конформными топливными баками, которые за счет повышения запаса топлива увеличивают дальность полета самолета на 50%. Размещение баков также позволяет использовать для хранения оружия внутренние отсеки. Одно это изменение удваивает возможности оснащения «Суфа» различными классами авиационных средств поражения.

F-16I ВВС Израиля с различным вооружением

Дисплей Elbit Dash IV на F-16I сокращает время подготовки к бою. В самолете используется нашлемная система наведения. Эта израильская разработка привязывает к системе информацию о самолете, такую как высота и скорость, позволяя нацеливаться оружие на противника, используя только прицел. Dash IV дает возможность пилоту определять местоположение целей под большим углом к курсу истребителя и, независимо от положения головы пилота, предоставляет ему круговую информацию об обстановке (на 360 градусов).

Возможно, наиболее значительная модификация, внесенная в F-16I «Суфа», касается комплекса средств радиоэлектронной борьбы и авионики. Примерно половина авионики «Фалкон» заменена израильскими инновациями, включая воздушную буксируемую приманку. Комплекс РЭБ включает системы предупреждения о радиолокационном облучении, подавления помех и самообороны Elisra SPS 3000.

Истребители F-16I «Суфа» активно участвуют в миссиях ВВС Израиля на протяжении почти двух десятилетий, при этом, платформа остается важнейшим активом. Она продолжает выполнять важные задачи. Во время прошлого обострения отношений Израиля и ХАМАС в Газе в 2021 году (операция «Страж стен») самолеты «Суфа» – наряду с F-15I «Раам» (Ra’am) и F-35I «Адир» (Adir) – составляли большинство платформ, ответственных за нанесение ударов по сети подземных туннелей и складам террористической группировки.

По мнению западных военных экспертов, F-16I Sufa, вероятно, останется в воздушном арсенале ВВС Израиля на долгие годы.

По материалам ресурса 19fortyfive.com

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Страны
Вьетнам
Израиль
США
Продукция
F-15
F-16
F-35A
Компании
General Dynamics
Lockheed-Martin
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