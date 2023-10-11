Аналитик «Блумберг»: Атака на Израиль свидетельствует о конце эпохи мира по-американски

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Пока Израиль проводит операцию «Железные мечи», в мировой прессе пытаются уже сейчас проанализировать происходящее и оценить ситуацию. Один из тех вопросов, на который большинство экспертов так и не может найти вразумительного ответа, состоит вот в чём: как вообще оказалось возможно, что израильская армия, считавшаяся одной из лучших армий мира по оснащённости, подготовке и наличию боевого опыта, получила столь болезненный удар от так называемых парамилитарных формирований?

В американском «Блумберг» опубликована статья Хала Брэндса, где аналитик делает из происходящего далеко идущие выводы. По его мнению, молниеносная атака на Израиль показала конец эпохи Pax Americana – мира, в котором у США и их союзников был масштабный перевес по всем параметрам, включая военную составляющую.

Это свидетельство конца эпохи мира по-американски.

Американский обозреватель пишет о том, что нападение на Израиль стало свидетельством кризиса мировой системы безопасности и несостоятельности оценок о происходящем на Ближнем Востоке со стороны разведсообщества США. Отсылка идёт к недавнему заявлению Джейка Салливана – советника Байдена по нацбезопасности – в котором том утверждал, что никаких предпосылок к эскалации в регионе нет, что Ближний Восток «спокоен».

Напомним, что накануне к США уже начали высказывать претензии и другие зарубежные аналитики, особенно после заявления главы разведки Египта. Напомним, что тот заявил об отправке израильским коллегам информации о военных приготовлениях в секторе Газа 5-6 октября. Главный египетский разведчик Аббас Камель заявил, что он был очень удивлён, с какой пассивностью израильтяне восприняли эти сведения. В самом Израиле слова Камеля назвали ложью, а потом появились данные, свидетельствующие о запросе разведки Израиля к разведке США относительно достоверности египетских данных. Утверждается, что в ЦРУ заявили, что никаких особенных «военных приготовлений» в Газе не происходит... Через несколько часов последовала масштабная атака на города Израиля со взятием под контроль сотен квадратных километров территории.