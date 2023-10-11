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Военное обозрение

Западные эксперты назвали предположительное число потерянных израильской армией танков Merkava

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Источник изображения: topwar.ru

Эксперты в разных странах пытаются подсчитать общие потери в военной технике, понесённые Израилем в результате атаки со стороны ХАМАС. Напомним, что среди прочего отряды ХАМАС уничтожили несколько танков «Меркава» и ряд бронетранспортёров ЦАХАЛ. Некоторые танки израильские экипажи сдали фактически без боя, бросив их прямо на дорогах общего пользования.

В материале издания «Форбс» вышла статья обозревателя Дэвида Хэмблинга, где он пишет о том, что армия обороны Израиля потеряла до шести танков Merkava и 17 БТР и БМП. Причём отсылка идёт на одного из финских военных экспертов – Э.Кастехельми – который заявил, что изучил видеоматериалы с израильскими танками, опубликованные в сети 7 октября.

Ранее появились многочисленные свидетельства того, что ХАМАС применял против израильской бронетехники различные виды ПТРК, включая произведённые в Британии комплексы NLAW. Высказано предположение о том, что попасть эти комплексы на Ближний Восток могли из состава партий оружия, которые британцами передавались Украине. Также танки «Меркава» ХАМАС подбивали из ПТРК ещё советского образца, что у экспертов вызвало вопросы к эффективности комплекса активной защиты Trophy ( ASPRO-A).

Западными экспертами отмечено, с какой лёгкостью всего за несколько часов отряды ХАМАС вывели из строя или полностью уничтожили такое количество бронетехники, которой управляли профессиональные, отлично подготовленные экипажи. Несколько израильских танкистов ХАМАС взял в плен.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Украина
Продукция
Merkava
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