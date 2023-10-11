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Вестник Мордовии

60-й тонный "лучший в мире" БТР "Намер" подбили выстрелом из РПГ в корму

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Источник изображения: Фото: Ishaiabigail

Уничтожение израильских танков "Меркава-4" произвело на многих военных экспертов столь ошеломительный эффект, что далеко не все обратили внимание, что ЦАХАЛ потерял еще не менее разрекламированные тяжелые боевые машины.

Речь идет о 60-тонных "Намер" ("Леопард"). До недавнего времени их называли самыми защищенными бронетранспортерами в мире и, в принципе, есть за что. Считалось, что они имеют бронирование, сравнимое с аналогичной у четвертой "Меркавы". К тому же в настоящее время на них стали устанавливать комплексы активной защиты (КАЗ) "Трофи". Казалось бы, подбить такой БТР невозможно.

Но в первый же день вспышки военных действий один из двигавшихся "Леопардов" был поражен попавшим в корму реактивным боеприпасом из РПГ, а когда экипаж открыл люки, их забросали ручными гранатами. По всей видимости, никто не выжил. При этом хваленный КАЗ почему-то не сработал.

Не исключено, что во время наземной операции мы увидим и другие боевые эпизоды с участием "Намер". Возможно, тогда военнослужащие ЦАХАЛ покажут высокую выучку и достойный моральный дух, а пока все выглядит очень жалко.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Merkava
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