Зеленский подписал указ о выделении на военные расходы не менее 21,6% ВВП

На 2023 год в бюджете Украины на безопасность и военные нужды было предусмотрено $31,2 млрд, что составляло 18,2% ВВП

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совбеза, согласно которому финансирование сектора безопасности и обороны в 2024 году составит не менее 21,6%.

Согласно документу, опубликованному на сайте главы украинского государства, кабинет министров должен предусмотреть в бюджете на 2024 год "общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объеме не менее 21,6% валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины". При этом финансирование сектора должно составить не менее 1,69 трлн гривен (около $46,3 млрд).

На текущий год в бюджете Украины на безопасность и военные нужды было предусмотрено 1,14 трлн гривен ($31,2 млрд), что составляло 43% всех расходов, или 18,2% ВВП. Впоследствии Верховная рада принимала решения об увеличении расходов на сферу обороны.