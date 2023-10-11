На МКС произошла утечка теплоносителя из резервного контура радиатора модуля "Наука"

В Роскосмосе сообщили, что экипажу МКС и станции ничего не угрожает

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора многоцелевого лабораторного модуля "Наука" российского сегмента МКС произошла в понедельник, сообщили журналистам в Роскосмосе.

"На модуле "Наука" российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя из внешнего (резервного) контура радиатора, который был доставлен на станцию в 2012 году", - заявили в госкорпорации.

Там уточнили, что основной контур терморегулирования модуля работает штатном режиме, обеспечивая комфортные условия в жилой зоне.

"Экипажу и станции ничего не угрожает. Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации", - подчеркнули в Роскосмосе.

Об обнаружении утечки, согласно трансляции переговоров с экипажем, которые ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), сообщила астронавт NASA Жасмин Могбели, осматривавшая место предполагаемой утечки. Позднее в ходе переговоров астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен сообщил, что сделал фотографии места, где произошла утечка, и отправил их в центр управления полетами на Землю.