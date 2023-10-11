The New Yorker сообщил о готовности Байдена передать Украине ракеты ATACMS

По данным журнала, американский президент не был готов отправить ракеты ранее, потому что боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Журнал The New Yorker утверждает, что президент США Джо Байден в сентябре уведомил о готовности передать Украине ракеты ATACMS.

По его информации, в сентябре, незадолго до второго визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон после начала СВО, Байден одобрил отправку ATACMS на Украину после почти года сопротивления этой идее. Американский лидер не был готов отправить ракеты ранее, потому что боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта, утверждает журнал.

В то же время ранее в сентябре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден принял решение, что Вашингтон не будет пока передавать ATACMS Киеву, однако американский лидер рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

По словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), Зеленский просил на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон в сентябре встрече с конгрессменами о поставках Киеву прежде всего ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16.