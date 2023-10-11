Войти
ТАСС

The New Yorker сообщил о готовности Байдена передать Украине ракеты ATACMS

258
0
0
Тактическая ракета ATACMS
Тактическая ракета ATACMS.
Источник изображения: South Korea Defense Ministry via AP

По данным журнала, американский президент не был готов отправить ракеты ранее, потому что боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Журнал The New Yorker утверждает, что президент США Джо Байден в сентябре уведомил о готовности передать Украине ракеты ATACMS.

По его информации, в сентябре, незадолго до второго визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон после начала СВО, Байден одобрил отправку ATACMS на Украину после почти года сопротивления этой идее. Американский лидер не был готов отправить ракеты ранее, потому что боялся, что их отправка может привести к эскалации конфликта, утверждает журнал.

В то же время ранее в сентябре помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщал, что Байден принял решение, что Вашингтон не будет пока передавать ATACMS Киеву, однако американский лидер рассмотрит возможность таких поставок в будущем.

По словам председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), Зеленский просил на состоявшейся в ходе визита в Вашингтон в сентябре встрече с конгрессменами о поставках Киеву прежде всего ATACMS и истребителей-бомбардировщиков F-16. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
F-16
Похожие новости
18.08.2023
В ВСУ заявили, что Украина не получит F-16 ни осенью, ни зимой
14.04.2023
Шмыгаль на встрече с Остином попросил предоставить Киеву ракеты, авиацию и бронетехнику
10.04.2023
В Европе готовятся к маневрам «летающей армады» НАТО и не только
13.12.2022
Оружейные фирмы в США и ЕС богатеют, передышке между войнами пришел конец
12.08.2022
Названы причины, почему Турция не поддержала антироссийские санкции
09.04.2014
«НАТО и Польша хотели сотрудничества с Россией» — интервью министра обороны Польши
13.11.2012
Постояли за спиной
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.10 09:07
  • 13
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 11.10 08:26
  • 55946
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 06:09
  • 45
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 05:51
  • 127
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 11.10 05:50
  • 0
"Супер-Горшков" (22350М) vs Arleigh Burke flight III
  • 11.10 02:52
  • 7
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 01:19
  • 2
Береговая авиация против флота
  • 11.10 01:04
  • 44
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 00:27
  • 9
Фрегаты для Черного моря
  • 11.10 00:18
  • 0
О военно-морском флоте США
  • 10.10 23:00
  • 2
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 20:49
  • 1
Азербайджан присоединился к российско-китайскому проекту научной лунной станции
  • 10.10 16:25
  • 1
США бросят Украину и уже придумали как. Ждать осталось недолго
  • 10.10 16:20
  • 1
У Израиля нет данных, что переданное Украине оружие оказалось в руках ХАМАС
  • 10.10 14:20
  • 2655
Как насчёт юмористического раздела?