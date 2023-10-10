Белорусский военный собрал аналог системы Starlink за маленькие деньги

Белорусский военный создал собственный аналог американской спутниковой системы Starlink, но за очень маленькие деньги. И представил его президенту Лукашенко.

Видео об этом опубликовало государственное агентство «Белта» на своем YouTube-канале.

В ролике утверждается, что собранная неизвестным военнослужащим система ничем не уступает по характеристикам системе Илона Маска. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с военными в Брестской области подчеркнул, что, в отличие от американской, на белорусский аналог потратили «вовсе не миллиарды». «То есть Маск нам не нужен», — заявил глава государства.

«Например, где-то в Минске есть точка доступа к Интернету, система подключается к ней удаленно по спутнику и далее с помощью роутера раздает этот Интернет», — описал принцип действия системы белорусский изобретатель.