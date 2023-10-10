Войти
ТАСС

Небензя: Киев обвиняет Москву в ударах именно в моменты зарубежных контактов Зеленского

477
0
0
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: AP Photo/ Mary Altaffer

Постпред РФ при ООН отметил, что трагедия в селе Гроза произошла ровно в тот момент, когда президент Украины убеждал Евросоюз в необходимости продолжения поддержки киевского режима на саммите стран ЕС в Испании

ООН, 9 октября. /ТАСС/. Украина начинает обвинять РФ в обстрелах, когда в Киев приезжают зарубежные гости, или же когда украинский президент Владимир Зеленский отправляется в страны Запада просить деньги и оружие. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Есть и еще одно обстоятельство, которое объединяет большинство подобных эпизодов, прежде всего, самые резонансные из них, - сказал он. - Прежде всего, по магическому стечению обстоятельств, они происходили в момент визитов высокопоставленных западных политиков на Украину или же тогда, когда Зеленский отправлялся за рубеж выклянчивать деньги или оружие".

"Трагедия в селе Гроза, ставшая поводом для сегодняшней встречи, произошла ровно в тот момент, когда Зеленский убеждал Евросоюз в необходимости продолжения поддержки киевского режима на саммите стран ЕС в Испании, - продолжил Небензя. - Сами украинцы поговаривают, что им стоит бояться не только ракет украинской ПВО, но и зарубежных визитов и гостей к Зеленскому".

Постпред России при ООН также указал на несколько моментов, которые сразу бросаются в глаза, когда речь идет об инциденте в селе Гроза. "Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов. Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста. С такими ситуациями мы уже сталкивались не раз. Киевский режим заламывал руки по погибшим в результате ударов по гостиницам, общежитиям, кафе, магазинам и так далее, а потом появлялось большое количество некрологов военных и иностранных наемников. Такое вот "случайное" совпадение. Не исключаем, что также будет и с Грозой", - указал он.

"Напоминаем, что если киевский режим концентрирует в каком-то месте военнослужащих, оно становится законной целью для удара, в том числе, с точки зрения международного гуманитарного права. А вот расположение в жилых кварталах тяжелой техники и средств ПВО является его грубейшим нарушением, приводит к трагедиям, о которых мы уже сегодня упоминали", - добавил Небензя.

Ранее МИД Австрии сообщил, что вызывает посла РФ из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Испания
Россия
Украина
Компании
ООН
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
09.08.2022
Запад собирается разграбить послевоенную Украину
18.06.2020
El Confidencial (Испания): почему «Ялта» не решит конфликт между Россией и ЕС
15.07.2019
The American Interest (США): есть нечто особенное в Путине
04.03.2019
Решение на войну
18.02.2019
НАТО в новых границах
19.09.2018
Воины пацифизма
12.11.2009
Двенадцать мудрецов: вперед за белым львом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 11:28
Веселая кухня в марионеточном шапито
  • 10.10 11:24
  • 55927
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 10:51
  • 3
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 10.10 10:47
  • 0
Литвины-террористы угрожают правительству Литвы
  • 10.10 06:34
  • 1
ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 10.10 05:07
  • 1
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 04:50
  • 43
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 10.10 00:17
  • 0
Береговая авиация против флота
  • 09.10 21:59
  • 0
"Лидер" (23560) и "Супер-Горшков" (22350М)
  • 09.10 19:31
  • 125
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 09.10 19:15
  • 2
Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе
  • 09.10 18:34
  • 55
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 09.10 16:42
  • 141
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 09.10 15:05
  • 36
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.10 12:54
  • 5
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД