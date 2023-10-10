Войти
Время электроники

Сколтех поможет российскому производству литий-ионных аккумуляторов

376
0
0
Литий-ионные батареи
Литий-ионные батареи.
Источник изображения: rusnanonet.ru

Развитие собственного производства литий-ионных аккумуляторов — одна из ключевых задач в технологической повестке России. Несмотря на большие запасы лития, объёмов производства литий-ионных аккумуляторов в стране на сегодняшний день недостаточно.

Особенно остро стоит вопрос создания аккумуляторов с высокой плотностью энергии для использования в электромобилях. Свой вклад в решение проблемы вносят представители как индустрии, так и науки. В новом исследовании учёные из Сколтеха совместно с коллегами из Франции, Китая и других стран впервые смогли определить роль кобальта и никеля в электрохимических свойствах катодных материалов, необходимых для производства аккумуляторов. Работа опубликована в журнале Nature Materials.

В современных литий-ионных аккумуляторах в качестве материала одного из электродов используются слоистые оксиды лития, никеля, марганца и кобальта. Никель, марганец и кобальт принадлежат к одному классу — 3d-переходных металлов, поэтому их электронная структура и химические свойства схожи между собой. Поскольку они абсолютно равномерно перемешаны в кристаллической структуре слоистых оксидов, разделить их вклад в электрохимические свойства катодного материала очень трудно.

Для решения задачи разделения роли никеля и кобальта учёные получили два модельных соединения — оксид лития-никеля-марганца и оксид лития-кобальта-марганца — и затем провели комплексное исследование их структуры, состава и электрохимических свойств. С помощью комбинированных исследований данных систем различными спектроскопическими и электрохимическими методами, а также просвечивающей электронной микроскопией высокого разрешения исследователи представили результаты их сопоставления по нескольким параметрам: локальная атомная структура материалов, её эволюция в процессе работы электрохимической ячейки и взаимосвязь наблюдаемых явлений с возникновением механических напряжений, кинетикой (де)интеркаляции лития, кинетикой окислительно-восстановительных процессов и так далее.

«Мы провели исследование на уникальном оборудовании Центра коллективного пользования „Визуализация высокого разрешения“ в Сколтехе. С его помощью мы изучили атомную структуру материалов для литий-ионных аккумуляторов. Нашей задачей было получить данные об эволюции локальной кристаллической структуры материалов при электрохимическом циклировании. Подготовка образца, работа непосредственно с оборудованием и интерпретация результатов требуют очень большой аккуратности и точности», — рассказал соавтор работы Анатолий Морозов, младший научный сотрудник Центра энергетических технологий Сколтеха.

«В ходе обсуждения результатов с нашими коллегами из Коллеж де Франс мы проанализировали данные не только просвечивающей электронной микроскопии, но и рентгенографии, спектроскопии и электрохимических измерений. Результаты мы представили в виде сравнительной таблицы, из которой можно сделать вывод о преимуществах и недостатках материалов на основе кобальта и никеля. Эти данные будут использованы для направленного дизайна состава катодных материалов для создания литий-ионных аккумуляторов с высокой плотностью энергии, необходимых для производства электромобилей», — объяснил соавтор работы Артём Абакумов, профессор и директор Центра энергетических технологий Сколтеха.

Исследование выполнено в рамках проекта «Создание перспективных электрохимических систем хранения энергии с помощью направленного дизайна локальной структуры и микроструктуры электродных материалов», поддержанного грантом Российского научного фонда до 2026 года. Под руководством профессора Артёма Абакумова учёные разрабатывают научные основы дизайна высокоёмких электродных материалов и твёрдых электролитов для создания следующего поколения вторичных электрохимических источников тока с высокой плотностью энергии.

Результаты проекта внесут вклад в реализацию Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации. Согласно принятой на период до 2030 года концепции, на территории России будет развиваться производственная база по выпуску собственных электромобилей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Франция
Похожие новости
22.09.2021
Арктические амбиции Парижа
21.09.2020
Антонов предложил включить Францию и Британию в переговоры по СНВ-3
23.10.2019
Арктическая партия Севморпути
26.11.2018
ВМФ России напоролся на мины и подлодки
10.04.2017
По грани допустимого
30.08.2013
Россия проанонсировала «беспилотник будущего»
27.08.2013
На МАКС-2013 ожидается прибытие официальных делегаций из 79 иностранных государств
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.10 11:28
Веселая кухня в марионеточном шапито
  • 10.10 11:24
  • 55927
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 10.10 10:51
  • 3
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing
  • 10.10 10:47
  • 0
Литвины-террористы угрожают правительству Литвы
  • 10.10 06:34
  • 1
ОАК передала ВКС России вторую за год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
  • 10.10 05:07
  • 1
Москва выстраивает защиту от атак украинских дронов
  • 10.10 04:50
  • 43
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 10.10 00:17
  • 0
Береговая авиация против флота
  • 09.10 21:59
  • 0
"Лидер" (23560) и "Супер-Горшков" (22350М)
  • 09.10 19:31
  • 125
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 09.10 19:15
  • 2
Танк из США нового поколения, как Т-14, будет иметь места экипажа в корпусе
  • 09.10 18:34
  • 55
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 09.10 16:42
  • 141
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 09.10 15:05
  • 36
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 09.10 12:54
  • 5
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД