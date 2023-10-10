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Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing

Разделы: Авиация
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Airbus и Boeing
Airbus и Boeing.
Источник изображения: /infotrans.by

Раньше их тестировали за рубежом

Созданы первые российские стенды испытания генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолётов Robinson и Agusta, которые теперь можно тестировать в России.

Инженеры Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ) спроектировали уникальные стенды для испытания генераторов самолётов и вертолётов мировых брендов. Изобретение имеет стратегически важное значение для российской авиапромышленности: стенды позволят обнаружить дефекты после ремонтных работ и сократить количество ошибок. — НГТУ НЭТИ.

Раньше все иностранные генераторы проверялись только за рубежом, теперь российские авиационные компании имеют возможность проверять их в России. Это позволяет много сэкономить.

Стенды позволяют определить, насколько хорошо генераторы работают и выдают заявленные характеристики после ремонта. Установка проверяет работу как самих электрических генераторов, так и систем их автоматической защиты и управления на борту. На стенд устанавливаются типовые авиационные блоки управления, имитирующие различные режимы работы, и осуществляется их автоматическая проверка.

Для стенда создано разработанное в НГТУ НЭТИ программное обеспечение, а также новые аппаратные и программные решения.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Airbus
Boeing
RobinsonHeli
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3 комментария
№1
10.10.2023 05:16
Импортозамещать иностранные агрегаты, можно не только на самолётах отечественной разработки, но и на импортных, которых в наличии большой парк. Разницы нет.
0
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№2
10.10.2023 08:19
Тем более, что образцы в своих руках. Но строить новое с кредитом в 15 процентов, насколько жто будет рентабельно.
0
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№3
10.10.2023 10:51
Цитата, forumow сообщ. №1
Импортозамещать иностранные агрегаты, можно не только на самолётах отечественной разработки, но и на импортных, которых в наличии большой парк. Разницы нет.

Разница есть, но выбора нет. Сейчас каннибализмом занимаются (и "большой парк" уже на треть меньше стал, но пока перелёты на юг закрыты оно не особо заметно), но рано или поздно придётся свои неоригинальные детали ставить. Вот тогда полетаем...
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