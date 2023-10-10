Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing

Раньше их тестировали за рубежом
Созданы первые российские стенды испытания генераторов Airbus 320, Boeing 777 и вертолётов Robinson и Agusta, которые теперь можно тестировать в России.
Раньше все иностранные генераторы проверялись только за рубежом, теперь российские авиационные компании имеют возможность проверять их в России. Это позволяет много сэкономить.
Стенды позволяют определить, насколько хорошо генераторы работают и выдают заявленные характеристики после ремонта. Установка проверяет работу как самих электрических генераторов, так и систем их автоматической защиты и управления на борту. На стенд устанавливаются типовые авиационные блоки управления, имитирующие различные режимы работы, и осуществляется их автоматическая проверка.
Для стенда создано разработанное в НГТУ НЭТИ программное обеспечение, а также новые аппаратные и программные решения.