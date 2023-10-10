Раритет холодной войны Lockheed U-2 получит вторую жизнь

Lockheed U-2

Раритет холодной войны, высотный разведчик Lockheed U-2 (первый полет совершил в 1955 г., принят на вооружение в 1956 г.) обретет вторую жизнь — но уже с модернизированной авионикой и дисплеями в пилотской кабине.

U-2 создавался для разведывательных полетов над территорией СССР на высотах свыше 20 тыс. метров, где он был какое-то время недоступен для средств ПВО. Безнаказанные шпионские полеты продолжались до 1 мая 1960 г., когда такой самолет сбила зенитная управляемая ракета советского ЗРК С-75.

Lockheed U-2

В отличие от десятков устаревших самолетов ВВС США, U-2 до сих пор не сняли с вооружения (по некоторым данным, на вооружении стоят до 25 U-2S), благодаря ряду уникальных характеристик — хотя у него и есть проблемы, в частности, с управлением на малых высотах. Руководство военного ведомства решило продлить службу легендарному воздушному разведчику, утвердив программу технического обновления авионики (ATR) стоимостью $50 млн. В соответствии с ней, на U-2 будет установлена новая авионика с бортовым компьютером, что позволит адаптировать его к стандарту ВВС Open Mission Systems (OMS) и обеспечит взаимодействие с воздушными, космическими, морскими и наземными системами. Преобразится и пилотская кабина, где появятся цифровые дисплеи. Обновленный U-2 уже совершил первый контрольный полет на малой высоте. В ходе последующих испытаний будет доработано базовое ПО и новые системы управления.

Александр Агеев